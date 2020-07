Relance éco : le musée des Verts compte sur sa nouvelle expo pour attirer les visiteurs

Fermé depuis le 15 mars à cause du confinement, le musée des Verts a rouvert ses portes au public le 07 juillet. Pour le moment, le lieu de mémoire de l'AS Saint-Etienne peine à attirer du monde.

Les mythiques poteaux carrés sont toujours là. Et avec eux les dizaines d'objets, maillots, trophées qui accompagnent la riche Histoire de l'ASSE. Quelques curieux, passionnés ont franchi les portes du musée depuis sa réouverture le 07 juillet. Mais l'affluence a du mal à redécoller.

Laurent Chastellière, responsable du musée des Verts Copier

"Trois mois et demi de fermeture cela ne peut pas être neutre explique Laurent Chastellière le responsable du musée des Verts. Et puis surtout trois mois et demi sans match parce que la moitié de l'activité des visiteurs est liée au week-end de match".

"Les pertes se chiffres en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça a été plutôt calme depuis la réouverture poursuit Laurent Chastellière. Une semaine après le 07 juillet on a fait une centaine de visiteurs donc c'est plutôt faible. On ne peut pour l'instant pas reprendre les visites de stade aussi donc cela a beaucoup d'impact".

"On compte maintenant sur la nouvelle exposition temporaire sur la formation. Une histoire qui se construit depuis très longtemps notamment avec des hommes comme Jean Snella, Robert Philippe et Pierre Garonnaire".

Retrouvez la chronique “La relance éco” à 7h17 tous les jours sur France Bleu Saint-Etienne Loire.

____________________________________________

France Bleu Saint-Etienne Loire est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région. Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?