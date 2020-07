RELANCE ECO : le Nord Franche-Comté "possède toutes les compétences pour développer la filière hydrogène"

Chaque jour, France Bleu Belfort Montbéliard s'intéresse à une filière de notre région. Ce lundi 27 juillet, on s'intéresse au secteur de l'hydrogène. Selon le directeur de l'UTBM, le Nord Franche-Comté possède toutes les compétences pour développer la filière.

Mercredi 22 juillet, l'Université Technologique de Belfort Montbéliard a présenté les résultats d'une étude sur la structuration industrielle de la filière hydrogène dans le Nord Franche-Comté. L'hydrogène est un vecteur d'énergie dé-carboné qui utilisé dans une pile à combustible, ne rejette que de l'eau. "_Dans le contexte actuel du réchauffement climatique, c'est donc un vecteur d'énergie d'aveni_r", explique Ghislain Montavon, directeur de l'UTBM.

L'hydrogène peut, par exemple, s'utiliser dans le domaine des mobilités : "des trains régionaux commencent à circuler, avec des systèmes "pile à combustible" pour produire l'électricité sur des voies qui ne sont pas électrifiées. L'Allemagne vient d'ailleurs de commander plusieurs dizaines de trains régionaux. L'Italie a, elle aussi, commandé 200 trains régionaux. Dans le domaine des mobilités toujours, 1.600 petits camions utilitaires vont être déployés, chez notre voisin, en Suisse", détaille le directeur.

Le tissu industriel Nord Francs-Comtois : un terreau idéal pour la filière

Selon Ghislain Montavon, "avec le tissu industriel et les compétences qui sont présentes sur le territoire, nous disposons de beaucoup d'ingrédients".

L'hydrogène fait appel à de nombreux métiers et secteurs d'activité : "l'usinage, le câblage, l'intégration de composants, de la tuyauterie, le travail de l'inox, etc." L'intérêt c'est que "toutes ces compétences sont déjà présentes au sein des usines et des PME de l'aire urbaine."

Ne pas s'attendre à un "boom" de l'hydrogène à très court terme

Ghislain Montavon précise que, pour avoir des chiffres sur le nombre d'emplois qui pourraient être créés, il faut encore faire des études. Toutefois, il estime que "ce seront pas des des milliers d'emplois à très court terme".

Le Nord Franche-Comté "a déjà quelques entreprises qui ont émergées, qui produisent un certain nombre de systèmes liés à l'hydrogène. Ce qu'il manque, précise le directeur, c'est _d'_organiser cette filière à l'échelle locale et de pouvoir mobiliser l'ensemble des compétences présentes sur le territoire pour pouvoir et produire les premières têtes de série."