Relance éco : le parc d'attraction Walygator "impatient" de rouvrir ce samedi

C'est le grand jour ce samedi pour Walygator et ses 40 attractions : le parc d'attraction de Maizières les Metz rouvre ses portes. Sa réouverture annuelle était initialement fixée à Pâques mais la crise sanitaire lui a fait perdre deux mois et demi.

Les 120 employés (CDI-CDD-saisonniers) du parc reprennent donc du service ce week-end. Et le directeur de Walygator, Laurent Muller se dit "impatients d'accueillir à nouveau des visiteurs". Pendant le confinement, 98% des salariés ont été mis au chômage partiel. Et le manque à gagner des deux mois et demi de fermeture est important. Cela représente "près de 70.000 entrées en moins" selon Laurent Muller qui précise que les finances se portent bien malgré tout, grâce à un prêt garanti par l'Etat et le soutien du groupe dont fait partie Walygator, la société espagnole Aspro.

Clientèle régionale et frontalière

Comme les vacances de Français ont été chamboulées par la crise sanitaire, le directeur de Walygator mise cet été sur une clientèle régionale plus importante : "Nous espérons que les visiteurs qui vont privilégier des vacances de proximité, dans l'hexagone, vont venir de toute la région et même de la Belgique, du Luxembourg et d'Allemagne pour profiter de nos attractions". Seules 3 attractions ne vont pas rouvrir en raison des mesures sanitaires trop compliquées à y appliquer (mini-golf, baby-parc et manoir hanté).

Réservation en ligne conseillée

Il est conseillé par le parc Walygator de réserver ses billets en ligne pour être sûr d'être dans la jauge des 5.000 places maximum autorisées actuellement par le gouvernement dans le cadre des mesures sanitaires (au moins jusqu'au 11 juillet).

