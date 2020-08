Relance éco : le pôle mobilier de Lafuma a très bien traversé le confinement

L'entreprise basée à Anneyron, dans le Nord Drôme se porte bien et n'a pas pâti de la crise liée au coronavirus. Au contraire.

Même si au début du confinement, la filière a été perturbée, le pôle Mobilier de Lafuma a vite repris des couleurs. Rien de surprenant, de l'avis du directeur Arnaud Du Mesnil. "_Pendant le confinement, les gens ont investi dans l'univers maison et l'univers jardin_. En plus nous avons bénéficié d'une météo favorable".

Résultat, les chiffres du premier semestre sont bons : le chiffre d'affaire a augmenté de 3,5% par rapport au premier semestre 2019, malgré la crise et des magasins fermés.

Grosse activité sur le site marchand

Ce sont les ventes en ligne qui ont boosté l'activité. Le chiffre d'affaire a progressé jusqu'à fin juin.

Pendant cette période troublée, Lafuma Mobilier a même réussi à faire connaître son nouveau produit. Il faut dire qu'il tombait à point nommé : un fauteuil relax avec un matelas anti-bactérien, destiné aux personnels soignants. Par solidarité, la société a fait dons de ces fauteuils à plusieurs hôpitaux, à Lyon, Montélimar, ou encore en Italie. "Une action solidaire qui nous a permis de communiquer sur ce produit mais aussi de remobiliser les salariés et de renouer avec notre raison d'être", explique Arnaud Du Mesnil.

"Le second semestre sera plus calme", prévient le directeur du pôle Mobilier. C'est le cas traditionnellement et cette année ne fera pas exception. "Mais on est optimiste pour 2021, car les stocks sont plutôt bas dans la distribution, et il y aura très vite de la demande".

Réécoutez l'interview de Arnaud Du Mesnil, l'invité de la Relance éco ce lundi matin :