Relance éco : Le port de Gron mène bien sa barque

Comment la crise sanitaire a-t-elle impacté votre activité ?

Nous sommes dans une activité « transport et logistique » et effectivement pendant cette période de crise notre activité en export ou en import a été quand même assez soutenue, nous n'avons pas été impactés en terme de volume de trafic par rapport au COVID.

En ce qui nous concerne, je pense qu'on a été beaucoup plus impacté par les grèves notamment des dockers, puisque que tous nos trafics sont en connexion maritime et on travaille énormément avec le port du Havre. La grève des dockers notamment par rapport à la réforme des retraites en décembre et janvier, a eu un effet très très négatif en terme de volumes, puisque les compagnies maritimes ne s'arrêtaient plus au port du Havre. A la fin de cette grève et avec l'entrée du confinement, les dockers ont recommencé à travailler. Les compagnies maritimes ont remis des bateaux en maritime sur le port du Havre et du coup, on a pu rattraper cette activité avec des volumes assez importants.

Chargement d'un container sur une péniche du port de Gron (Yonne). © Radio France - Thierry Boulant

Beaucoup d'autres secteurs de l'économie ont été touchés par la crise sanitaire, est-ce que par ricochet, ça a eu une influence sur l’activité du port ?

Alors contrairement à la grande majorité de nos confrères, on est dans un métier qu’on appelle le « commissionnaire transport » donc on organise une chaîne de transport logistique. 98 % de notre chiffre d’affaire qui s’établit à 8 millions d’euros par an, c'est du grand export. Nous sommes hyper spécialisés dans l'exportation de marchandises françaises et notamment bourguignonnes au bout du monde.

Il faut savoir qu’avant la mi-mars, la Chine sortait de son confinement. Le trafic en exportation sur ce pays a été très important. On a exporté entre Mars et juin, 60 % de nos "trafics containers" sur la Chine donc la reprise dans ce pays, nous a permis effectivement de traiter des volumes importants.

Malgré le ralentissement de l'économie vos perspectives restent donc plutôt encourageantes ?

En fait, on est comme toutes les entreprises, on a jamais de visibilité et rien n’est jamais acquis. On peut se projeter sur un ou deux mois, et c'est au bout de 2 mois qu'on constate qu'on a avancé ou pas. Mais c'est vrai que si on fait le bilan sur les 6 premiers mois de l'année, il est positif et on espère bien évidemment que ça va continuer.