Relance éco : le Purple Café revoit la vie en rose

Le samedi 14 mars les bars et restaurants recevaient l’ordre de fermer à cause de l'épidémie de Covid-19. C'était aussi le jour d'ouverture du Purple Café dans le centre-ville de Saint-Étienne. Depuis les gérants, père et fils, redoublent d'efforts pour lancer leur bar-tabac.

Le bar-tabac le Purple café dans le centre-ville de Saint-Etienne c'est l'aventure d'un père et de son fils. Kevin et Jorge De Sa. Une drôle d'aventure puisqu'ils ont ouvert le 14 mars. Le soir même bars et restaurants fermaient pour cause de Covid-19.

"C'était la douche froide explique le père Jorge. On venait d'avoir la Licence 4 et on pouvait donc servir de l'alcool. On avait réservé pas mal de Bière pour l'ouverture parce que le lendemain il y avait un match et le mardi suivant la Saint Patrick. Au final, on a jeté 6 fûts de 20 à 30 litres"

Dans le domaine des affaires depuis 30 ans, Jorge en a vu d'autres. Il essaye alors de transformer le négatif en positif : "J'en ai profité pour faire la certification hygiène pour l'ouverture d'un snacking. Et ensuite la licence tabac pour ouvrir le bureau de tabac le plus vite possible pour notamment réaliser de la vente de masques que nous avons fait confectionner. Nous sommes l'un des seuls à être référencé sur le site AFNOR avec des masques que nous avons fait réaliser avec des tissus de Bélinac" (Vendeur de tissus en gros à Saint-Just-Saint-Rambert).

"Le redémarrage a été pénible, poussif poursuit le gérant du bar-tabac. On a démarré à 9, 10 clients par jour. Depuis la réouverture du bar on sent que cela reprend et pour ajouter de l'activité, nous avons ouvert un point relais pour la dépose de colis". Les De SA ont également mis sur pied un espace qu'il est possible de privatiser à l'étage. Ils attendent maintenant avec impatience la finale de la Coupe de France le 24 juillet entre l'ASSE et le Paris SG. La rencontre sera diffusée sur plusieurs écrans.

