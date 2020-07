La relance éco: le site des Marlanges à Mérinchal ne connaît pas la crise

Pendant le confinement, le restaurant Les Soleils a joué la carte des repas à emporter et cela a évité la catastrophe. Depuis le déconfinement, toutes les activités ou presque ont repris de plus belle. Grâce à des stages, les chambres d'hôtes ne désemplissent pas. Le restaurant en profite pour délivrer entre 30 et 50 repas le midi. Enfin le camping a accueilli du public plus tôt que les années précédentes.

Le théâtre est toujours fermé

Petit plus, les gérants ont installé eux mêmes quatre tentes avec à l'intérieur de vrais matelas et la formule originale connaît un franc succès. Pour l'instant seul le théâtre Hélios n'a pas rouvert. Un spectacle est toujours programmé au 7 août ; le concert se déroulera en plein air afin de respecter les gestes barrières. Les grands espaces et donc l'absence de promiscuité, c'est incontestablement la bonne formule pour satisfaire les vacanciers. Une autre clientèle pointe également le bout de son nez. "Certaines personnes viennent en repérage dans le secteur pour trouver une maison, indique Jéhan Leprêtre l'un des gérants du site des Marlanges à Mérinchal. "Il paraît que le prix de l'immobilier a un peu grimpé dans le secteur mais je n'ai pas eu l'occasion de vérifier."