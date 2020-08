Relance Éco : Le travail intérimaire est lui aussi lourdement impacté par la crise économique

En raison de la crise économique, les chiffres du marché de l'emploi au niveau national ont plongé très sévèrement. Sur le trimestre, d’avril à juin, la hausse du nombre de demandeurs d'emploi reste sans précédent : +23,2 % en catégorie A à 4,407 millions et +6,5 % en ABC à 6,116 millions. Alors du coup vous vous en doutez, les agences intérimaires ont été touchées dans leur ensemble et de plein fouet comme le confirme, Pierre Mathias.

Pierre Mathias (Directeur Adecco de Châteauroux et d'Issoudun) : "Les chiffres du travail temporaire c'est dans l'Indre -66% et -36% dans le Cher."

Il est le Directeur des agences de Châteauroux et d'Issoudun : "Là on parle des chiffres du travail temporaire et pas que des agences Adecco. Donc l’Indre c'est -66% par rapport à juin 2019 et le Cher à -36%. Mais si depuis quelques temps on sent un net recul de ces chiffres là mais malgré tout le mois de juin a été très compliqué." Bien sur il y a des secteurs qui sont beaucoup plus impactés que d'autres comme les services entre autre bar hôtel restaurant -48% et l'industrie qui concerne l’aéronautique et l'automobile -43%. Mais pour ne pas tomber dans la sinistrose, il y a des demandes assez fortes en ce moment et ce depuis le déconfinement dans la logistique et le bâtiment et les travaux publics.

La nouvelle agence Adecco de 400 M2 installée tout en haut de l'avenue de la Châtre ouvrira ses portes dans le courant du mois d'Août © Radio France - Sylvain ROGIE

Il a fallu gérer pendant cette crise sanitaire suivi de la crise économique les CDI, environ une centaine qui ont été signés par les agences intérimaires. Dans les agences Adecco de Châteauroux et d'Issoudun ces employés ont été eux aussi touchés de plein fouet mais la gestion de ces emplois a été exemplaire pour le Directeur Pierre Mathias : "La grande majorité de nos CDI intérimaires ont parfaitement bien joué le jeu. Nous avons proposés à nos CDI, des missions mais aussi de la formation, savoir être ou savoir faire pour qu'ils puissent se projeter demain. C'est ce que l'on appelle une montée en compétence." la grande majorité de nos emplois à durée indéterminée ont pratiquement tous retrouvés un emploi. C'est une fierté pour nous parce que ce n'était pas gagné au départ." Dans cette période trouble en ce qui concerne l'emploi, n"hésitez pas à demander des formations pour décrocher un emploi dans une agence intérimaire ou autre. Plus vous serez formé et plus vous aurez de chance de décrocher un emploi.