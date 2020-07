La relance éco: les agents immobiliers creusois ont le sourire

Grenoble, Bordeaux, Paris, Metz, Strasbourg ou Marseille, voilà les villes avec lesquelles Marie Françoise Hayer responsable d'Aubusson Immobilier s'est trouvée en concurrence et elle a réussi à faire venir ces habitants là sur Aubusson et ses alentours. "Avec la Covid, les gens se montrent réellement pressés de venir s'installer à l'air chez nous. Certains connaissent déjà la Creuse pour y avoir séjourné en gîte par exemple, d'autres sont attirés par les prix du marché de l'immobilier creusois (très compétitifs). Outre la clientèle qui vient chercher une résidence secondaire, les autres sont des actifs plutôt jeunes et avec enfants qui veulent travailler de chez eux, en télétravail. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la Creuse, nous leur proposons des journées avec visite de 3 à 4 biens. Ils sont également agréablement surpris de voir Aubusson et tous ses commerces. "

Au-delà des compromis déjà signés, Marie Françoise Hayer affirme que son agenda de la fin juillet est encore bien chargé. "J'ai eu peur avec le coronavirus, et finalement pour l'instant cela se passe très bien.