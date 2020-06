Relance éco : les garages remettent le contact.

Au garage de la Butte à la Chapelle St-Mesmin, le patron Pascal Grison n'est jamais vraiment resté inactif pendant le confinement. Même s'il n'y avait personne au garage, que ses 2 employés étaient en chomâge partiel, lui, avait fait un renvoi d'appel vers son portable pour gérer les urgences, notamment pour donner des coups de main au personnel prioritaire qui était en difficulté pendant cette période.

Batteries à plat et pièces en rade

Donc déjà pendant le confinement, les batteries ont joué des tours à leurs propriétaires. Inactives pendant plusieurs jours au début de cette période, les voitures ont eu du mal à se remettre en route lorsqu'il a fallu ressortir pour la 1ère fois pour des impératifs (courses, médecin, etc...). Mais Pascal Grison a pu dépanner quand il pouvait.

Dans un deuxième temps, après le confinement, lorsque certains ont du retourner au travail, une 2ème vague est arrivée. Des batteries mais aussi des ennuis un peu plus sérieux comme des pompes à essence grippées ou des démarreurs paresseux. Là le souci, c'est qu'avec le confinement et l'arrêt de la production dans les usines, il y a eu des difficultés pour être approvisionné en pièces et cela a pris un peu plus de temps.

Entre confinement et difficulté d'approvisionnement en pièces, certains véhicules ont passé plusieurs semaines au garage. © Radio France - Johan Gand

Cela redémarre pied au plancher

Mais aujourd'hui les employés ont repris le travail à temps plein depuis début juin et ils ne chôment pas. En plus des véhicules qui ont souffert de ne pas avoit bougé pendant le confinement, il y a aussi les révisions à faire, notamment pour ceux qui anticipent les vacances d'été et les longs trajets en perspective.

Il y a également les contrôles techniques à effectuer. Pour ceux dont l'échéance était pendant le confinement, il y a du retard à rattraper. Mais du coup "c'est un peu l'embouteillage pour faire passer ces contrôles car les centres sont débordés" constate Pascal Grison. "On essaie quand même de s'arranger".

Après plusieurs semaines d'arrêt, la période qui arrive s'annonce chargée pour le patron et ses employés qui prévoient un été au garage. © Radio France - Johan Gand

Et il n'y a pas que pour la mécanique que les affaires reprennent, Pascal Grison se félicite également de la reprise des ventes de voiture.

Du coup, le patron du garage de la Butte, a annulé ses congès d'été. Il sent que cela va se bousculer lors des prochaines semaines, voire des prochains mois, il préfère donc rester et gérer cette activité accrue "mes gars sont dans la même optique, on ne va pas compter nos heures".

Des moments compliqués et des questions encore en suspens

Evidemment la période a été compliquée et pour illustrer la trésorerie, Pascal Grison prend une image parlante "la source de la trésorerie pour la remplir c'est par goutte d'eau par contre pour la perdre, c'est presque un fleuve!". Lui estime qu'il ne s'en est pas trop mal sorti de cet épisode. "Je ne vais pas me plaindre quand je vois les restaurateurs, les campings, les discothèques, eux qui ont fait de gros investissements".

Il salue les aides dont il a pu bénéficier "même si elles sont petites, ça a aidé".

Quant à l'avenir, il attend de voir la tournure des événements. "L'activité repart fort, on pourrait presque embaucher, mais il y a l'incertitude de ce qui va passer dans les mois à venir"