La relance éco : les jus de fruits Kookabarra maintiennent le cap grâce à la solidarité entre entrepreneurs

Chaque jour, France Bleu Vaucluse s'intéresse à une entreprise emblématique du département. Focus ce jeudi sur Kookabarra, entreprise cavaillonnaise spécialisée dans la fabrication de jus de fruits et de nectars haut de gamme : oranges blondes, citrons verts, myrtille ou encore poires des îles.

Kookabarra produit des jus de fruits haut de gamme, des nectars et des fruits coupés

Kookabarra est née dans le Vaucluse en 2006. C'est Jérémie Marcucilli qui a eu l'idée de produire et de commercialiser des jus de fruits haut de gamme, en revenant d'un voyage en Australie, pays des bars à jus. Il a mis au point, avec l'aide du Centre technique des conservations des produits alimentaires, un concept qui permet de conserver le jus de fruits frais pendant 14 jours (au lieu de quatre jours habituellement). Et maintenant, il alimente les hôtels, les restaurants, et les épiceries fines.

Evidemment, une partie du marché s'est effondrée pendant le confinement, avec la fermeture des bars et des restaurants. "On a dû se réinventer dès le 17 mars, explique Jérémie Marcucilli. Nous travaillons avec des produits frais, périssables, impossibles à stocker. Comme nous n'avions plus accès à notre clientèle professionnelle habituelle, nous sommes passés en trois jours sur une clientèle de particuliers."

Solidarité et bienveillance

Et c'est grâce à la création d'une boutique en ligne que Kookabarra a réussi à toucher le grand public. Le site internet a été monté en quelques jours, grâce à la coopération de l'entreprise Boutigo, basée aux Vignères et spécialisée dans la conception de e-boutiques. "Boutigo a fait preuve d'une réelle solidarité, raconte le jeune patron. Nous étions tous logés à la même enseigne, pendant le confinement. Nous nous sommes tous entraidés. Le tissu économique a fait preuve d'une extrême bienveillance."

Jérémie Marcucilli reste très optimiste pour la suite. Avec la crise sanitaire, les consommateurs sont devenus très exigeants sur ce qu'ils achètent. "Les gens veulent de la qualité et de la proximité, estime le patron de Kookabarra. Le mot locavore prend aujourd'hui tout son sens. Les gens se sont rendus compte qu'ils trouvaient de très bonnes choses, juste à côté de chez eux."

Les jus de fruits Kookabarra se retrouvent désormais sur les tables des particuliers. - .

