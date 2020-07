Après 55 jours de fermeture, les magasins d'optique revoient leurs clients, heureux de récupérer leurs lunettes et de bénéficier à nouveau des services des opticiens.

Relance éco : les opticiens y voient franchement plus clair

Véronique Amorosino, gérante d'un magasin Lissac rue Saint-Ferréol à Marseille, est sacrément soulagée : " Dès le déconfinement, le 11 mai, à notre grande surprise, les clients étaient au rendez-vous. On avait fermé brutalement le 16 mars et beaucoup de personnes voulaient récupérer leurs lunettes. Il y a aussi les nouvelles commandes de lunettes. Et les réparations, les soudures de branches, les visses à remettre".

"On ressent un relâchement"

Les porteurs de lunettes sont revenus... et sont à nouveau fidèles : "Cet afflux n’a pas cessé depuis". Il est vrai que tout est fait pour les rassurer. "Le port du masque est obligatoire pour le personnel et il est conseillé pour les clients. Les 15 premiers jours, ils venaient tous masqués, mais là on ressent un relâchement, comme partout".

Montures désinfectées

Autres mesures sanitaires indispensables mais qui prennent du temps : " Nous désinfectons toutes les montures, tout comme les tables de vente et les sièges où s'assoient les clients. C’est un travail énorme. C'est contraignant mais c’est le prix à payer pour la satisfaction et surtout la sécurité de nos clients".