Relance éco : les pêcheurs du Cros de Cagnes ont bien travaillé pendant le confinement

Au Cros de Cagnes, la poissonnerie de Josiane installée juste à côté de la petite église du bord de mer est une institution. Tous les matins du lundi au dimanche, Josiane vend les poissons pêchés par son père, son frère et son mari. Josiane est fidèle à son étale de poissons depuis plus de 20 ans, elle a succédé à sa mère et sa grand-mère. La mère de famille parle avec passion de la pêche. Dans sa petite boutique bien cachée, les clients défilent certains viennent depuis des générations. D'autres sont Russes, ou descendent du Mercantour pour acheter les poissons pêchés par la famille Saïssy.

J'ai bien vécu le confinement

Pendant le confinement, les pêcheurs du Cros de Cagnes ont eu une dérogation pour continuer à sortir en mer. Au début, il y avait peu de clients dans la poissonnerie raconte Josiane puis les gens sont venus. Ils ont voulu soutenir les commerçants locaux explique la poissonnière. Le poisson arrive au petit port du Cros de Cagnes puis est directement transféré à la poissonnerie à quelques centaines de mètres. Pendant le confinement, Antoine Saïssy, pêcheur expérimenté a constaté que les poissons ont bénéficié de plus de tranquillité car il y avait moins de bateaux en mer. Mais ils étaient ni plus gros, ni plus nombreux explique le pêcheur.

C'est la saison des espadons, thons rouge et centrolophes

En ce moment, c'est la saison de la pêche au large explique Josiane. Son mari et son frère partent pêcher à plus de 50 kilomètres des côtes azuréennes. Ils rapportent des espadons, du thon rouge et du centrolophe noir plus connu sous le nom de saumon noir des mers. Cette pêche est très réglementée. Seulement 3 pêcheurs ont un agrément dans les Alpes-Maritimes. A chaque retour de bateaux, des contrôleurs vérifient les prises.

Une pêche solidaire et responsable

Ces quotas ont été mis en place au fil des années c'est une bonne chose pour Antoine Saïssy. Le pêcheur de 78 ans défend une pêche responsable et locales. "Aujourd'hui nous faisons plus attention, on s'adapte à la demande. Si ma fille à la poissonnerie constate que certains poissons se vendent moins, on adapte alors notre pêche".

Rencontre avec la famille Saïssy, famille de pêcheurs du Cros de Cagnes.