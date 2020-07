Relance éco: les plaisanciers étrangers manquent à l'appel à la base nautique de Cappy

La relance éco nous emmène dans l'est de la Somme sur la base nautique de Cappy. Les locations de canoë, paddle, pédalo, vélo et gyropode ont repris. Il n'y a pas de bateau électrique à la location. Et les touristes se font rares.