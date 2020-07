Relance éco: les réparateurs de vélos creusois sont toujours au sprint

L'état en décidant d'accorder une prime de 50 euros pour la réparation des vieux vélos a complètement relancé ce marché à tel point qu'aujourd'hui on évoque des délais d'attente. Exemple à La Souterraine avec Antoine Morlong responsable de la boutique Roulez Facile

Tous les réparateurs de Creuse et de France sont à l'ouvrage

Si le flux s'est un tantinet tassé, les journées de travail sont toujours à rallonge pour Antoine Morlong et son mécanicien. D'un côté il faut un peu se battre avec l'état pour que l'octroi de la prime soit acceptée (les vélos de course sont généralement refusés). Là le délai d'attente est environ d'un mois et certains professionnels ont même décidé de sortir du fameux dispositif.

Autre problème: les vélos rapportés en magasin ont plus de 10,20 ou 30 ans d'inactivité. Il faut donc des pièces pour réparer, pièces que les fournisseurs souvent situés à l'autre bout du monde ont bien du mal à fournir. "Même si les clients ne se limitent pas aux 50 euros de l'état et mettent de leur poche pour récupérer un vrai vélo, leur patience a des limites et souvent reconnaissons le la situation est tendue" explique Antoine Morlong de "Roulez Facile".

Délais aussi pour tous ceux qui veulent acheter un vélo. Les engins électriques ont la cote mais les fabricants manquent de moteurs et de batteries. Résultat un vélo commandé aujourd'hui sera livrable en octobre ou novembre.

Pour remercier les clients de leur patience et obtenir un petit sourire, le réparateur de La Souterraine offre un service supplémentaire. Il livre lui même le soir après le turbin les vélos au domicile des commanditaires avec bien sûr démonstration du bon fonctionnement à la clé!