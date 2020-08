Relance éco : les réparations téléphoniques en hausse cet été comme à Aubgi Phone Auxerre

L'été, saison de l'insouciance et des vacances. Nous faisons peut-être un peu moins attention à nos affaires, et particulièrement à notre téléphone portable. Questions et réponses avec Gilles Aubrun, gérant du magasin Aubgi Phone, spécialisé dans la réparation mobile à Auxerre.

Est-ce que chez vous aussi, vous constatez une hausse de votre activité l'été ?

_O_ui, on travaille un peu plus. C'était vrai encore plus cette année, d'autant qu'on est passé par une étape compliquée avec le Covid-19. Pendant le confinement, les gens ont eu tendance à utiliser beaucoup plus leur téléphone, donc ils ont souffert. Et évidemment avec la chaleur, nous avons pas mal de demandes de réparations.

L'été, c'est la période de l'année qui vous réussit mieux ou il y en a d'autres ?

Il y a des périodes lors desquelles nous allons beaucoup réparer, d'autres un peu moins. C'est surtout les mois de juillet et août, les deux premières quinzaine des mois, puisque c'est là où les gens ont encore de l'argent. Et ensuite en septembre, en retour de vacances.

Vous avez un peu plus de touristes en ce moment au magasin qui viennent faire réparer leurs téléphones ?

Oui, évidemment. Je ne sais pas si c'est à cause de cette pandémie. Il y a pas mal de gens qui viennent de Belgique, d'Allemagne ou d'Espagne. Ils viennent ici quand ils ont cassé leur téléphone et qu'ils ont besoin tout de suite d'une réparation. On essaie de faire en sorte que ça soit fait le plus vite possible. On a aussi une clientèle fidèle depuis que l'on est installé.

Qu'est-ce que vous nous conseillez pour faire un peu plus attention à notre téléphone portable en vacances ?

La première chose, c'est de ne pas le faire tomber et ne pas le laisser là où les enfants sont. On ne le laisse pas non plus autour d'une piscine. Pour éviter que le téléphone ne subisse de coups ou qu'il tombe dans l'eau. Et donc je demande aux gens de mettre à l'écart pour les protéger. Les verres trempés, aussi ça fonctionne.