La relance éco : A Limoges les salles de sports tentent de garder la forme

Comment se passent ces premiers jours de reprise ?

On sent encore quelques frilosités bien que dans les salles de sport nous avons généralement des personnes en bonne santé mais d'autres profils attendent avant de reprendre. Malheureusement, les étudiants qui n'habitent pas Limoges sont rentrés chez eux donc oui, il y a une grosse perte d'effectifs de ce côté là.

Vous mesurez déjà la perte financière de ces 11 semaines de fermeture obligatoire ?

Oui, il y a une grosse perte du chiffre d'affaires. Même si on a proposé à nos clients de reporter ces 11 semaines de fermeture sur les abonnements, les gens pour qui l'abonnement prenaient fin n'ont pas renouvelé leur abonnement et ne le feront peut être pas avant septembre.

Il y a les salles traditionnelles avec du coaching, un espace humain qui existe tout autant que la pratique sportive et de l'autre les salles low-cost, sans service à la personne.

Pendant le confinement le sport à la maison n'a jamais été autant pratiqué grâce aux réseaux sociaux et aux applications de sports. Ces plateformes sont-elles une concurrence directe aux salles de sports ?

Non je pense au contraire que ça aura créé des vocations auprès des personnes qui pensaient que le sport c'était pour les autres. Ces personnes là auront pratiqué par nécessité de santé et de bien-être et peut être qu'elles trouveront ensuite le chemin des salles sachant qu'il y en a de deux sortes. D'un côté il y a des salles traditionnelles avec du coaching, un espace humain qui existe tout autant que la pratique sportive et de l'autre les salles low-cost, sans service à la personne. Nous; les salles traditionnelles; avons maintenu des cours en live, prêté du matériel. Nous avons été présent pour nos adhérents et j'espère que les gens se rappelleront de ceux qui sont là en touts circonstances et pas de ceux qui veulent faire uniquement de l'argent.

La salle de sport est aussi un lieu de sociabilité. Ça fait du bien de voir qu'elle reprend vie ?

Oui les gens ont le sourire en arrivant à la salle. C'est chouette de reprendre ce lien social.