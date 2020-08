Relance éco : l'entreprise Big Big Transports à Saint-Astier ressort grandi de la crise

C'est une entreprise qui a su s'adapter pendant le confinement. L'entreprise Big Big Transports, qui livre dans toute la France et qui est basée à Saint-Astier, a plutôt bien traversé la crise. Selon son fondateur et directeur, Jacky Bigot, le recours au chômage partiel et au télétravail a été nécessaire au début. "Mais nous nous sommes diversifiés. Certaines activités étaient à l'arrêt d'autres ont compensé. Il n'y avait plus de transports pour les commerces et les industries, mais il y a eu beaucoup de commandes par internet de particuliers et nous nous sommes implantés dans ce domaine."

De nombreuses embauches

Les livraisons de colis, notamment pour assurer le dernier kilomètre, ont explosé. "On a livré 50 000 colis par mois. Ça a compensé", reconnait Jacky Bigot.

Et malgré la crise, Big Big Transports n'a pas réduit ses ambitions. "On progresse, ajoute-t-il. L'année dernière, on avait un effectif de 60 personnes. Nous sommes passés à 120. Ce n'est pas que grâce aux colis. On a ouvert une agence dans le Lot. On fait aussi la collecte de déchets. La palette de nos activités nous a permis de travailler correctement malgré la crise."