"La Relance Éco" : malgré la crise, le Truck gourmand de Fanny et Julien résiste bien dans l'Indre

Tout droit venu des États-Unis, le food truck ou camion restaurant, pour les amoureux de la langue française, résiste à la crise. Même si les pertes sont bien réelles en raison du confinement et de la crise économique, Fanny et Julien ont le projet de faire rouler un deuxième camion restaurant !

Fanny et Julien se sont lancés dans l'aventure il y a cinq ans déjà. Le constat, hors crise sanitaire et économique, c'est qu'ils ont vu juste. À bord de leur food truck rouge, ils sillonnent les routes de notre département (Châteauroux, le Poinçonnet, Argenton-sur-Creuse ou encore La Châtre). Et avant la crise du coronavirus, ils s'appuyaient déjà sur les circuits courts. Les fournisseurs locaux ont été sollicités depuis 5 ans et le succès est au rendez-vous. Mais la crise sanitaire est passée par là.

En trois semaines, les gens ont pris la décision d'annuler toutes leurs manifestations

Le Truck gourmand était réservé quelques fois pour des lendemains de mariage, des anniversaires des baptêmes, des rencontres sportives ou des festivals. Alors le téléphone de Julien Duquenne s'est mis à sonner quelques jours après le confinement demandé à la mi-mars par le Président de la République : "En trois semaines, les gens ont pris la décision d'annuler toutes leurs manifestations. Ils n'ont pas souhaité prendre le risque de maintenir quoi que ce soit."

Entre 30 et 40% de pertes

Le truck Gourmand de Fany et Julien propose des produits frais et majoritairement locaux © Radio France - Sylvain Rogie

Et comme Fanny et Julien ont développé leur entreprise avec des rendez-vous liés à l'événementiel, une chose est sûre : les pertes ont été réelles : "Nous en sommes au niveau des pertes entre 30 et 40%. Après, il y a des choses qui reviennent depuis le déconfinement, des anniversaires, des petites manifestations, mais nous ne rattraperons jamais cette perte. Maintenant, il faut y croire. Nous espérons un retour à la normale à la rentrée ou en fin d'année car nous n'avons pas de visibilité sur l'année 2021." Outre les manifestations culturelles ou sportives annulées en raison de la crise sanitaire, le télé-travail a aussi impacté surtout le midi la trésorerie.

Le télé travail a bien entendu impacté le chiffre d'affaires, mais il en faut plus pour décourager Fanny et Julien. La preuve, c'est qu'ils sont même optimistes et espèrent un retour à la normale en fin d'année ou en début de l'autre. Ils ont un projet : mettre sur les routes de l'Indre un deuxième Truck gourmand. Ils ont déjà trouvé le camion à burgers. Si cette crise sanitaire s'éloigne, ils recruteront alors un salarié pour sillonner les routes du département.