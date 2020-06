"La relance éco" : la Mayenne mise sur le déconfinement pour développer le tourisme vert

Et si la Mayenne faisait le plein de visiteurs cet été grâce au déconfinement ? Les offices de tourismes misent sur la recherche du grand air et des séjours loin de la foule pour relancer l'activité dans le département.

Un tourisme vert, de terroir et en pleine campagne : la Mayenne a de beaux atouts à faire valoir en cette période de déconfinement

"Cet été, je (re)découvre la Mayenne" : c'est le slogan d'une campagne lancée sur les réseaux sociaux par Mayenne Tourisme et l'office de tourisme de Laval depuis la semaine dernière. Le département mise en effet sur le déconfinement pour attirer davantage de visiteurs en mal de verdure et inciter les habitants à profiter de leur environnement.

Carte à jouer sur le tourisme vert

"La demande existait, mais elle a été exacerbée par le confinement, estime Michel Talvard, directeur de Mayenne Tourisme. Les gens se sont dit : oui, on a quand même besoin d'espace, donc on va venir dans des campagnes moins bousculantes disons". "On a beaucoup de sentiers de randonnées, _les lieux qui se visitent sont aérés_, donc on peut très bien venir en évitant la foule", précise-t-il.

On a tous les ingrédients en Mayenne pour que ça fonctionne.

"On est convaincus que _les territoires de campagne vont tirer leur épingle du jeu_, ajoute Nicolas Jicquel, le directeur de l'office de tourisme de Laval. La Mayenne n'est pas une destination naturelle dans une année normale, mais on a une carte à jouer avec le tourisme vert, il y a une évolution des envies et des besoins". D'après lui, le nombre de recherches sur le site de l'office de tourisme, de même que le nombre de réservations dans les gîtes, sont repartis à la hausse ces dernières semaines. Il n'exclut pas d'aller chercher également les vacanciers venant de région parisienne ou de Bretagne.

Des séjours adaptés à des petits groupes

C'est toute l'offre touristique qui est repensée pour s'adapter aux nouvelles règles sanitaires. Laval qui vit en partie du tourisme d'affaires devra peut-être faire sans les grands groupes, qui se déplacent en autocar pour assister à certains événements. Les offres de courts séjours pour cet été sont désormais adaptées à des couples, des familles ou des petits groupes d'amis.

"On va proposer des stages axés sur le trail, le golf, la navigation ou encore La Vélo Francette", indique Nicolas Jicquel. "On a travaillé des séjours thématiques avec les marqueurs forts de la Mayenne. Il y aura certainement un retour vers les valeurs de terroir", lance-t-il. Il s'agit donc de mettre en avant les productions locales : "on présente les circuits courts, les paniers de produits du territoire".

Faire rester les Mayennais

"Certains ne connaissent pas tout ce qu'il y a à visiter ou les activités à faire ! lance Michel Talvard. Parfois, ça peut être _une redécouverte, quelques années après, de certains sites qui ont évolué_". "On cible une clientèle de proximité, indique Nicolas Jicquel. Auparavant on avait des hôtels et restaurants qui fermaient l'été, mais là tout le monde va ouvrir suite au confinement".

Si les habitants connaissent bien leur territoire, ils en sont les premiers ambassadeurs.

Et si les Mayennais restent sur place, leurs proches pourraient bien leur rendre visite. Des touristes que la Mayenne veut fidéliser : "après ce confinement, _l'idée c'est de se retrouver avec la famille ou les amis_, estime Michel Talvard. On veut donc leur faire découvrir ou redécouvrir notre territoire".

Le "repos des héros" pour les soignants

Faire découvrir le territoire mayennais au personnel soignant qui s'est mobilisé face à l'épidémie de coronavirus, c'est aussi le but de l'opération "Le Repos des Héros" lancée avec le département. Jusqu'à 500 séjours d'une valeur de 500 euros vont leur être offerts pour une venue entre juillet et décembre 2020. Les intéressés peuvent s'inscrire en ligne dans l'espoir d'être sélectionnés lors d'un tirage au sort le 28 juin.

Vous les avez applaudi, la Mayenne les invite !

"C'est une belle opération de remerciement envers tous ceux qui ont été en première ligne, lance le directeur de Mayenne Tourisme. C'est aussi une _façon d'aider les professionnels du tourisme_, car ce sont des gens qui ne seraient peut-être pas venus chez nous sans ces bons d'hébergement". Avec l'espoir de les voir revenir l'an prochain, suite à cette découverte.

Retrouvez la chronique "La relance éco" à 6h15 et 7h15 tous les jours sur France Bleu Mayenne.