Relance éco : Mélo Ayurveda, une jeune marque montpelliéraine de cosmétiques éco-responsables... et efficaces

La gamme montpelliéraine Mélo Ayurveda existe depuis janvier et commence à se faire repérer pour sa qualité. Tous ses produits sont vegans, biodégradables, sans silicones, sulfates, phtalates ni emballages plastiques. Mais selon son créateur, c'est surtout sa haute performance qui distingue cette gamme des autres.

Sham Karunanidhi, biochimiste originaire de Pondichéry s'inspire des préceptes de la philosophie ayurveda, une médecine douce indienne selon laquelle on respecte le corps dans son propre état. Scientifique, il utilise donc les aspects de l'ayurveda confirmés par la science.

A l'inverse des cosmétiques industriels qui ont un PH neutre, les cosmétiques de la marque ont un PH de 5,5, celui de la peau, qui réduit donc l'impact du produit sur le corps. En Inde, ses produits étaient d'ailleurs destinés aux personnes allergiques.

On utilise moins d'après-shampoing, de crème hydratante du coup on évite la surconsommation. C'est contraire aux produits industriels qui veulent qu'on utilise beaucoup de produits.

Selon le créateur de la marque, les différents produits cosmétiques réduisent les pellicules à 90%, l’eczéma et les boutons. L'aspect sensoriel n'est lui pas modifié par rapport à un produit liquide. Depuis son lancement en janvier, la marque a vendu 7 500 produits sans aucun investissement en marketing ou en communication.

Même pendant le confinement, la marque a continué de progresser grâce notamment à une influenceuse qui a recommandé son produit à sa communauté sur internet après avoir trouvé le savon sans savon de la marque comme solution à ses mains desséchées et abîmées par les produits désinfectants.

La marque est basée à Montpellier mais fabrique pour l'instant ses produits aux Pays-Bas. Elle souhaite donc à terme localiser 35% de sa production à Montpellier et 65% en Occitanie.

Je ne cherche pas juste un savonnier mais une usine avec une haute précision pour fabriquer des produits avec plus de détails. Il n'y en a pas à Montpellier mais cela se développe dans la région.

Sham Karunanidhi, le créateur de la marque est très remonté contre les marques industrielles, en premier lieu à cause de la mauvaise qualité des cosmétiques qu'ils proposent.

En France, il n'y a pas une seule marque de laquelle je puisse dire qu'elle va vraiment aider le consommateur. Zéro marque, rien d'innovant. Et la France est en avance par rapport à d'autre pays en cosmétique.

Pour la jeune start-up, la concurrence est rude face aux grandes marques. Il est aussi compliqué de protéger l'innovation. En l'absence de brevets, trop coûteux, les produits Mélo Ayurveda sont copiés par les grandes marques.

C'est le but de Mélo Ayurvéda de donner des produits innovants, à haute performance. C'est pas seulement de produire un nouveau produit avec un nouveau packaging. On veut aller plus loin.