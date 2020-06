La relance éco : le "Marché de Nathalie" soutient les producteurs dans la chaîne des Puys

C'est l'histoire de quelques jeunes agriculteurs un peu désemparés face à une situation inédite pour eux. Une épidémie d'un nom inconnu qui met leur activité en danger. Ce coronavirus et le confinement qui s'en suit ont des conséquences dramatiques pour leurs exploitations. Ils ne peuvent plus écouler le produit de leur travail et donc se trouvent soudainement privés de revenus. L'idée de constituer des paniers garnis et de les vendre en circuit court est évoquée, mais comment faire quand on passe ses journées sur son exploitation.

Sophie Vermandère élève des brebis à Orcines, elle contacte tous ses clients par SMS pour vendre ses agneaux de Pâques et ajoute sur la liste les produits locaux de quelques amis producteurs agricoles du secteur d'Orcines. Elle répond elle même au téléphone pour prendre les commandes. Après quelques semaines de balbutiements, l'initiative se professionnalise. Nathalie gérante de la crêperie de la commune ne peux plus exercer son activité en raison du confinement. Elle décide alors de mettre ses locaux ainsi que ses frigos à la disposition des producteurs qui se sont regroupés pour vendre leur production.

Pour la logistique, ils vont passer par une plateforme internet gratuite Cagette.net. "Ce site met les producteurs et les consommateurs en relation via un drive un peu comme une grande surface" explique Sophie Vermandère. "Sur notre page appelée le "Marché de Nathalie" on a des produits, un catalogue, il suffit de cliquer sur les articles qu'on veut pour remplir son panier pour la somme que l'on veut, la différence c'est qu'on ne paie pas sur internet mais sur place car entre la commande et la distribution comme les produits sont frais, il peut y avoir des aléas climatiques qui détruisent la production notamment pour les produits maraîchers". La distribution des paniers garnis a lieu deux fois par mois le vendredi de 16 heures à 19 heures à la crêperie d'Orcines.

les locaux du Marché de Nathalie avec un auvent pour accueillir des groupes de musique les jours de distribution des paniers garnis © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Depuis le 10 avril jour de la première distribution nous vendons de plus en plus de panier, ça marche vraiment bienCécile Fournier ne regrette pas d'avoir intégré ce groupe de producteurs locaux, cette éleveuse installée à Saint-Pierre-le-Chastel le confirme, la vente de sa viande et de ses œufs, 300 environ à chaque distribution, constitue un revenu non négligeable qui l'a aidé à passer ce cap difficile. Tous ces producteurs apprécient aussi ce moment d'échange avec les clients qu'ils qualifient plutôt de membres car la relation va au delà du simple rapport acheteur/vendeur et permet d'échanger sur la qualité du produit et pourquoi pas la manière de le cuisiner. Une autre façon de vendre qui la laisse songeuse au point même d'envisager de moins travailler avec les grandes surfaces.

distribution des paniers garnis deux fois par mois le vendredi de 16heures à 19 heures © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Isabelle Peny fabrique de la fourme d'Ambert à Sarcenat, un hameau de la commune d'Orcines et elle n'en revient toujours pas du succès grandissant du "Marché de Nathalie". "ça s'est su par le bouche à oreille, à Royat puis à Chamalières même jusqu’à Vichy, ça s'est répandu comme une traînée de poudre!" D'une vingtaine de commande par quinzaine, "le marché de Nathalie" a quadruplé ses ventes. 87 paniers vendus lors de la dernière distribution. Les consommateurs sont ravis, rassurés par la qualité des produits vendus en circuits courts avec un choix assez large de produits laitiers, les œufs, le fromage, asperges, salades, fraises où encore pommes de terre sans oublier une bière locale et les crêpes de Nathalie et bien plus encore à découvrir sur le site de Cagette.net sur le groupe "Marché de Nathalie".

Une réussite qui donne des ambitions

Le groupement compte aujourd'hui 19 producteurs locaux, mais Sophie Vermandère lance un appel à tous les producteurs qui font de l'agriculture raisonnée ou du bio et qui souhaitent être transparents sur leur mode d'élevage et de culture. "Rejoignez-nous, Il y a des choses que l'on ne peut pas produire en moyenne montagne comme les légumes par exemple, donc il y a un échange qui doit se faire entre la plaine et la montagne", explique-t-elle. Une bonne nouvelle en cachant souvent une autre, le conseil départemental du Puy-de-Dôme a approché les producteurs adhérents du "Marché de Nathalie" dans le but de créer un magasin de producteurs locaux sur la zone UNESCO de la chaîne des Puys.