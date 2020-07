Relance éco: non le commerce de centre ville n'est pas mort dans la région

Face à l'extension permanente des zones commerciales, les commerces de centre-ville ont parfois bien du mal à survivre. La période de confinement ne les a pas aidés et certains n'ont pas pu rouvrir, venant rajouter leurs rideaux de fer baissés aux déserts commerciaux des villes moyennes notamment.

Mais il y en a qui ont décidé de réagir et de défier le mauvais sort. C'est ainsi qu'à l'occasion du déconfinement et de la reprise, même partielle, de l'activité de nouvelles enseignes ont commencé à fleurir. A Wimereux, par exemple, "Le comptoir Moderne" a ouvert ses portes au mois de mai dernier. Une quincaillerie qui fait droguerie également, typiquement le genre d'enseigne qui a déserté les centres villes depuis belle lurette!

Un commerce de proximité et du service en plus

Même chose à Lens. Gilles Touzalin qui avait ouvert une quincaillerie en 2018, a décidé de s'agrandir et de diversifier son offre. Il a déménagé et agrandi son enseigne. La "Quincaillerie Lensoise" est désormais installée dans LA rue piétonne de la ville. Rue de Paris, à Lens, on ne compte plus les cellules commerciales qui ont bizssé le rideau de fer. Désormais la quincaillerie occupe un espace de plus de 150m2.

des vis au détail, des ampoules, des outils, et le service en plus © Radio France - Claire Mesureur

"On propose un service de proximité aux personnes qui ne veulent pas passer une heure dans une grande enseigne de bricolage pour acheter une ampoule ou quelques vis". En plus de ses vis ou ses ampoules au détail l'enseigne propose également certains services de dépannage d'urgence ou la location de matériel comme une tondeuse à gazon.

Il faut savoir se réinventer

Le service de proximité est sûrement un plus pour les commerces de centre-ville. A Lens, "la quincaillerie lensoise" propose des métiers qui ont également disparu. Un "cordonnier-maroquinier" pour réparer les chaussures mais aussi les sacs à main ou les valises.

L'affûtage de couteaux ou de ciseaux, un métier que David Foucart appris dans la seule école qui existe en Europe © Radio France - Claire Mesureur

Un rémouleur propose également l'affûtage des couteaux et autres ciseaux. C'est un métier qui a complètement disparu, ou presque. David Foucart est allé se former dans le Gers, dans l'unique école qui existe en Europe. Il travaille à la fois pour les professionnels et les particuliers. "Certaines personnes gardent des couteaux auxquels ils tiennent mais qui ne coupent plus, ils ne les ont pas jetés et sont contents qu'on leur redonne une nouvelle vie."

Non, le commerce de centre ville n'est pas définitivement mort, il faut juste parfois qu'il se réinvente!