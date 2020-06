La relance éco : pour survivre, une entreprise d'Albertville a changé du jour au lendemain son activité

Le confinement a eu de graves conséquences économiques pour beaucoup d’entreprises. Certaines ont donc dû réagir rapidement et changer totalement d’activité pour s'en sortir. C’est le cas de Stimbro à Albertville. Cette société confectionne et vend des vêtements de sport, notamment pour le vélo. Après 70% de perte de chiffre d’affaires en mars, elle est passée à la fabrication et vente de masques. Stéphane Junique, son dirigeant, explique comment il a fallu s'organiser.

France Bleu Pays de Savoie : Comment du jour au lendemain change-t-on l'activité de son entreprise ?

Stéphane Junique - On n'avait plus de boulot, tout s'est arrêté. Deux semaines après le confinement, avec ma femme au déjeuner on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Malgré tout ce qu'on entend sur les aides, on risquait de se retrouver avec pas grand chose donc il valait mieux que l'on essaye de se sortir nous-même de la situation plutôt que d'espérer des aides à droite à gauche. On a ainsi eu l'idée des masques.

Et ensuite, comment cela s'est organisé ?

Certains de nos fournisseurs avaient du tissu susceptible de passer les normes. On a donc voulu rester dans notre domaine et fabriquer uniquement masques que l'on imprime. Nous, on imprime le tissu en sublimation et on fait tout le montage ici, à Albertville. Il a fallu acheter des machines, une école au-dessus de l'entreprise nous a prêté une salle de classe pour les mettre. On a eu un surcroît de boulot énorme d'un coup.

Sans le masque, je ne vous parlerai pas aujourd'hui"

Peut-on dire donc dire que le masque vous a sauvé ?

Bien sûr, sinon je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Notre activité sur les maillots de vélos reprend un petit peu mais heureusement que l'on a les masques. En avril-mai c'est quasiment 100% des ventes, et on a eu 60% de nouveau clients dont des particuliers mais aussi beaucoup d'entreprises qui ne nous connaissaient pas. Le fait d'imprimer leur logo sur les masques a bien plu. Là par exemple, on fait des masques pour l'émission de télévision Fort Boyard. Et puis il y a également des associations qui nous ont fait travailler pour éviter que l'on coule.

Vos masques coûtent 10 euros l'unité. Un prix qui peut paraître élevé...

C'était 10 euros ou rien. Il nous faut 10 euros pour dégager de la marge et payer le personnel sinon on ne le faisait pas. Ou sinon avec d'autres tissus, bien moins cher. On travaille avec du tissu haut de gamme fabriqué en France. Il fallait vendre le masque 10 euros pour que l'on s'en sorte. Maintenant qu'on le fait, on ne l'enlèvera pas et on le vendra comment un vêtement de mode. Que ce soit pour les cyclistes, des gens qui ont des allergies... on va le garder en catalogue.

___________________________________________

France Bleu Pays de Savoie est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h15, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?