La relance éco : un premier bilan mitigé pour les soldes d'été dans les Bouches-du-Rhône

Pour la première fois cette année, les soldes d'été ont été décalés de trois semaines et ont duré quatre semaines, du 15 juillet au 11 août 2020. L'objectif était triple : reconstituer les trésoreries, relancer la consommation et écouler les stocks. Et même si pour l'instant il y n'y a pas de bilan officiel, selon Nicole Verspieren, la présidente de Commerce 13, vice-présidente de la CPME 13 et élue à la chambre de commerce, '"on a senti une forte envie de consommer à la fin de la période du confinement avec de nombreuses démarques de la part des commerçants. la période des soldes officiels s'est déroulée gentiment. "

Les commerçants fragilisés par la crise sanitaire croisent les doigts pour la rentrée

Pour Nicole Verspieren, il faut réfléchir à ce que veut dire le mot "soldes". La présidente de Commerce 13 dénonce "des ventes sauvages" avec la multiplication des ventes privées et autres démarques dès la fin du confinement ce qui a faussé la situation. R

este à savoir comment va se passer la rentrée dans un contexte de crainte d'une deuxième vague épidémique. "Il y a eu de la casse avec la Covid, certains commerces même s'ils sont peu nombreux ont fermé et de nombreuses entreprises sont fragilisées. On croise les doigts pour que la saison d'hiver se passe correctement."