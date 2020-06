Relance éco : reprise difficile au camping Les Bois du Bardelet, à Poilly-lez-Gien

Derrière le comptoir protégé par des vitres en plexiglas, un masque sur la bouche, Benjamin Plessis vient de commencer sa deuxième saison comme réceptionniste : "c'est vrai que je n'avais jamais vu le camping aussi vide, l'ambiance est plus morose que d'habitude... mais ça va on reste optimiste"

Derrière leur comptoir, protégé d'une vitre de plexiglas, les réceptionnistes attendent les clients. © Radio France - Alexandra Lagarde

Cette baisse des fréquentations, Béatrice Pigeon, la propriétaire du camping, la constate tous les jours à bord de sa voiturette de golf quand elle traverse les 18 hectares de son camping : "vous voyez ces emplacements pour camping-cars, ils sont vides. D'habitude ils sont occupés à cette période."

Baisse des réservations

Dans les allées boisées et verdoyantes de son camping familial, quelques familles sont venues louer dès la fin du confinement une place, un bungalow mais le carnet des réservations peine malgré tout à se remplir : "on a eu deux mois sans réservations, ce sont des périodes où nous recevons beaucoup de demandes de réservations habituellement. On était fermés pendant les longs week-ends de mai. Forcément on enregistre des pertes." constate Béatrice Pigeon.

Et si la fermeture prolongée a entraîné une baisse des réservations, la réouverture précipitée n'a pas facilité les choses non plus pour Béatrice Pigeon : "nous avons appris le 29 mai que nous pourrions rouvrir le 2 juin. On l'a su au dernier moment, on n'a eu beaucoup de mal à s'organiser par rapport aux travaux mais aussi à la constitution d'équipes."

Nouvelles installations

Malgré la crise sanitaire et les incertitudes qui planaient sur la possibilité de rouvrir, Béatrice Bécot a décidé d'embaucher une petite équipe. © Radio France - Alexandra Lagarde

Malgré tout, Béatrice Pigeon a embauché une petite équipe pour mettre en place les derniers préparatifs. Les voitures de golf et petits tracteurs sillonnent les allées du camping pour installer les bungalows et les nouveaux mobil-homes et sanitaires privatifs. Des installations commandées l'an passé, avant le confinement et la crise : "c'est dans le fonctionnement même des campings d'investir chaque année dans de nouvelles installations. Nous avons un fort taux d'endettement mais qui s'équilibre avec les réservations. Cette année mes nouvelles installations seront disponibles à la location mais je sais que je ne les rentabiliserai pas." souligne Béatrice Pigeon.

Modifier les animations

Et si l'organisation a été chamboulée depuis la crise sanitaire, c'est tout le fonctionnement du camping qui est repensé, revu à l'aune des mesures barrières. Dans la salle d'activité du camping, Nathalie Bécot, la responsable des animations, prépare la chasse aux trésors pour les enfants. Derrière sa visière décorée de pastilles colorées, l'animatrice essaie de voir le bon côté des choses : "nous continuerons de faire la plupart des jeux habituels, il faudra simplement mettre plus de règles, faire plus attention. Mais j'organiserai des karaokés, des quizz, etc." Le sourire aux lèvres, elle décrit les jeux de l'été : "notre objectif c'est d'aider les gens à oublier, qu'ils passent du bon temps. Nous devrons, cet été, redoubler d'efforts pour que les gens profitent, prennent du plaisir !"