Le chef Patrick Figuera à la tête des "traiteurs du Vern", la plus réputée des cantines du cinéma, reprend tout doucement son activité après 3 mois d'arrêt. Les tournages recommencent progressivement même si l'incertitude persiste.

Relance éco : reprise progressive pour le plus réputé des chefs du cinéma, Patrick Figueras

Il a régalé toutes les vedettes du cinéma ou presque, Claude Chabrol, Kirk Douglas, Luc Besson, Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Patrick Figueras alias "Figu" gère à Grignols "les traiteurs du Vern", la plus réputée des cantines de cinéma. Comme toute cette industrie, son activité s'est retrouvée à l'arrêt du jour au lendemain. "Je venais juste de terminer un tournage pour une publicité fin février. Et d'un coup le vendredi, au studio de Bry il y a eu 500 personnes au chômage partiel", se souvient Patrick Figueras. "Tout était à l'arrêt, en 35 ans de métier, je n'avais jamais vécu ça".

Les tournages reprennent progressivement

Les studios ont pu rouvrir le 7 juin mais c'est très progressif. Jusqu'à présent, il s'agit surtout de reprises de tournages. "Mais à partir de lundi, j'ai mon fils qui part sur un nouveau projet. Il y a un signe de reprise pour le mois de septembre et d'octobre."

Après trois mois sans aucun coup de fil, le téléphone recommence à sonner. "On refuse même des projets, fait-il remarquer. Mais rien n'est conclu. Il suffit d'une nouvelle alerte et tout s'arrête. Et ça, ça sera une catastrophe."