La nouvelle éco : le succès de la brasserie du Lez à Montferrier-sur-Lez

Les bières artisanales de la brasserie du Lez cumulent les récompenses. Parmi les bières brassées par les deux associés, rousse, brune, stout, bière vieillies en fut, mais c'est la blonde et l'IPA (méthode de fermentation) qui raflent les prix.

La blonde "Cascade" a déjà été récompensée par deux médailles de bronze au festival de Nancy et une médaille d'argent au festival international de Lyon. Quant à l'IPA, elle a reçu cette année le prix du jury au festival de Francfort. Pour l'un des deux associés, Sylvain Juanchich, ces prix sont surtout l'occasion de se positionner par rapport à la concurrence et de savoir comment s'améliorer.

La brasserie du Lez, c'est une histoire de passionnés, Sylvain et André. Les deux amis avaient commencé à brasser dans un garage pour essayer de trouver une bière qui plaise à leur palais, déçus par différentes bières. Convaincus par l'expérience et lassés de leurs métier de manager et dans le bâtiment, les deux amis décident de créer leur brasserie en 2017.

Ayant perdu nos repères et ne sachant plus trop comment se faire plaisir, on a voulu créer un lieu où l'on puisse créer de nous même. Ça nous a donné un sentiment de satisfaction bien plus important que le métier qu'on avait avant - Sylvain.

Pour la brasserie, réduire l'impact environnemental est aussi une préoccupation de premier plan. Les drêches (résidu de l'orge après soutirage du moût) servent donc à nourrir le bétail d'un éleveur local, ont pour projet de revenir à la consigne et font pousser leur propre houblon qui leur permet de brasser une sorte de bière chaque année. La brasserie a aussi fait le choix de ne produire que localement, de Toulouse à Nîmes et a donc refusé des demandes à Paris et Francfort.

La spécialité de la brasserie du Lez, c'est la "blonde aux oranges amères du jardin de la grand-mère.", explique Sylvain.

Chaque année, nous récupérons les oranges amères du jardin de la grand-mère d'André. Sur Montpellier et dans les villages alentours, cette bière est souvent attendue par nos clients qui nous demandent tous quand est-ce que la bière revient. Comme on ne la brasse qu'une seule fois dans l'année, elle est en même temps populaire et rare.

S'adapter pendant le confinement

Avec la fermeture des bars et restaurants, le confinement a menacé la brasserie. Mais les deux associés ont trouvé la solution : livrer leurs clients à domicile, ce qui a permis de garder la brasserie à flot durant la période de confinement.

On a surtout appris à être inventifs.C'était très sympathique. D'ailleurs, des gendarmes qui nous contrôlaient ont trouvé rigolo de nous demander si on était à plein ou à vide durant le trajet. On a répondu qu'on était plein et ils nous ont dit "garez-vous sur le côté, contrôle des marchandises !". On a compris tout de suite que c'était de l'humour et qu'ils étaient bien contents de voir des gens qui travaillaient pendant le confinement.

Les envies des deux amis pour la suite, c'est de travailler les sours, des bières acides qui tranchent avec la gamme proposée jusqu'ici.

A Montpellier, vous pouvez déguster les bières de la brasserie du Lez dans plusieurs caves, Les vins d'antigone et Déli Malt, et dans des bars, Mi barrio, le Black Sheep, le Black Out et La distillerie.