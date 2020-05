Relance Eco : timide reprise pour les salles de sport en Corse

Comme les bars et les restaurants, les salles de sport espèrent bien reprendre leur activité le 2 juin prochain. Au cours des semaines écoulées, certaines ont tenté d'innover pour conserver le lien avec leur client et même reprendre une activité partielle.

Fermées depuis le 14 mars dernier, et malgré une présence importante sur les réseaux sociaux, les salles de sport tentent de s'organiser pour reprendre une activité normale... Sabine David est coach "When u want Fitness" à l'Île Rousse : « on a mis en place, depuis le 11 mai, des cours, en extérieur, avec un maximum de 9 participants et 1 coach pour le respect de la distanciation ; des cours d'une heure, avec un quart d'heure de battement pour procéder à la désinfection de matériel », explique Sabine David, « on a aussi fermé nos vestiaires pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire ».

La perte de chiffres d'affaires pour les salles de l'Ile Rousse, Corte et Folelli, est évaluée à 50%, malgré les aides et la mise au chômage partiel des 2 salariés. Les salles ont également pu bénéficier de la solidarité de leurs adhérents : « on a quand même des charges fixes, comme le loyer, qui demeurent ; du coup, on a maintenu une part de nos prélèvements, mais nos adhérents ont vraiment été compréhensifs et ont joué le jeu. Du coup, nous aussi on a voulu être solidaire et on versera une partie des abonnements du mois d'avril à l'hôpital de Corte ».

Certaines salles de sport -ici when u want fitness à l'île rousse - ont mis en place des cours en extérieur - When U Want Fitness

Centre d'Acquabike fermé jusqu'à nouvel ordre

Pour d'autres salles, la situation est beaucoup plus complexe. C'est le cas pour le centre d'acquabike la Maison d'Eau, à Bastia : « _on a été arrêté en plein essor_, le printemps, c'est souvent la période où nos adhérentes viennent sculpter leurs corps, avant l'été... on commençait à avoir pas mal de monde et le COVID nous est tombé dessus, on a dû fermer », raconte Axelle Vincent, la gérante,

«En tant que jeunes entrepreneurs, on a repris le centre d'acquabike il y a moins d'un an, cela a été un peu difficile surtout qu'il a fallu attendre un mois pour obtenir une aide, négocier un report des loyers avec le propriétaire », explique Axelle et Christophe Vincent, les gérants de la Maison d'Eau, « heureusement, on avait déjà une clientèle et donc une petite trésorerie, mais vous savez, la trésorerie ne dure jamais très longtemps dans ces conditions », confient-ils.

"On espère une reprise début juin, mi juin au plus tard", explique la gérante du centre d'acquebike et acquagym, "mais ce sera tout de même compliqué pour nous. Contrairement à d'autres salles de sport, on ne peut rien faire en extérieur... Si reprise il y a ce sera en nombre limité, maximum 3 personnes en même temps pour respecter la distanciation », concluent Axelle et Christophe Vincent.

En Italie, en Espagne, en Allemagne, les salles de sports et les piscines ont déjà rouvert leurs portes.

