Relance éco : Tonnay-Charente crée un pied à terre pour les cyclotouristes

C'est une première en France,Tonnay-Charente met en place une halte d'accueil pour les cyclotouristes. Elle est située près de l'aire de camping-car, au bout des quais de la Charente et huit emplacements ont été aménagés

C'est un équipement unique en France que celui mis en place par la commune de Tonnay-Charente. Une halte d'accueil pour les voyageurs à vélo. Un point de passage stratégique puisque la nouvelle halte est traversée par deux véloroutes, la Vélodysée d'un coté et la Flow Vélo de l'autre, qui relie l'île d'Aix à la Dordogne. Aire de repos, hébergement avec les commodités mises à disposition, l'objectif est de cibler une nouvelle gamme de touristes, en plus des camping-caristes dont l'aire est située juste à côté. La mairie s'allie avec Camping Car Park pour gérer le site."nous pensons à notre logique de développement, à la redynamisation et au réaménagement du centre-ville" affirme Eric Authiat, le maire de Tonnay-Charente. Sans oublier les commerces de proximité qu'il souhaite favoriser. L'aménagement du site n'a coûté que quelques milliers d'euros, une aubaine pour la ville.pierre

"favoriser le développement de nos commerces de proximité". E. Authiat, le maire de Tonnay-Charente