La Nouvelle Éco : après la crise sanitaire, un couple de berrichons change de vie et lance un food-truck

C’est une vie professionnelle trop monotone qui a poussé Lisa et Alexandre Gaulier à quitter leur travail respectif. Elle, travaillait dans la cafétéria de l’hôpital de Châteauroux. Lui, était chef cuisiner dans un restaurant. Alors, très vite, l’idée de créer un food truck naît dans les têtes de Lisa et Alexandre Gaulier. "On voulait reprendre un restaurant mais c’était trop compliqué compte tenu de la période actuelle. Avec le confinement et la situation sanitaire, on a aussi compris que les gens ne pouvaient plus aller au restaurant et que c'est le restaurant qui devaient aller aux gens", raconte Alexandre Gaulier.

Mais avant de se lancer définitivement, il a fallu investir dans un camion. Là aussi, le choix a été rapide : « On l’a acheté tout équipé dans le Loiret. Il est petit mais fonctionnel », précise le néo-restaurateur.

Le couple commence à vendre ses premiers burgers, paninis et sandwichs américains le 25 juillet dernier. Le succès est tout de suite au rendez-vous : « Pour l’instant, les chiffres sont très bons et dépassent même nos attentes ».

Lisa et Alexandre Gaulier aimeraient maintenant trouver d’autres communes pour pouvoir garer leur food-truck. Ils ont notamment fait des demandes auprès de Saint-Maur, du Poinçonnet et Levroux.

En attendant, retrouvez « Le Truck de Ouf » tous les mardis à Villers, les jeudis à Niherne et les vendredis, samedis et dimanches soir à Vineuil.