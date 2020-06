Relance éco : une fête des mères fleurie à Amiens

La relance éco s'intéresse chaque jour aux commerçants, artisans ou associations qui reprennent leur activité après deux mois de confinement. Les fleuristes misent tout sur la fête des mères ce dimanche 7 juin, leur plus grosse journée de l'année.

La fête des mères est la journée la plus importante de l'année pour les fleuristes

La fête des mères est la meilleure journée de l'année pour les fleuristes. Ces commerçants ont pu rouvrir leurs boutiques dès le 11 mai mais ce dimanche 8 juin avec les bouquets offerts ou envoyés à nos mamans, ils jouent gros !

Les premières commandes sont déjà passées

Chez "Conter fleurette" à Amiens le téléphone sonne souvent et c'est bon signe pour le patron. Thomas Galasse a déjà enregistré "une centaine de commandes" pour la fête des mères. Des bouquets entre 25€ et 30€ en moyenne qu'il devra préparer et livrer ce dimanche. Un nombre de commandes quasi-identique à l'année dernière relève le fleuriste qui espère voir ses commandes se multiplier d'ici le jour J.

On a un stock 4 fois supérieur à ce que l'on a d'ordinaire en magasin. On a commandé 2000 pivoines _ Thomas Galasse, patron de Conter fleurette

Thomas Galasse a prévu en conséquence et commandé 2000 pivoines, la fleur préférée des mamans.

Passer commande plutôt que faire la queue en magasin

Avec l'épidémie de coronavirus, Thomas Labarre a du changer sa manière de procéder pour la fête des mères qui reste aussi sa plus grosse journée de l'année. "Je vais ressembler à un panda avec d'énormes cernes" mais "ça vaut le coup" plaisante le fleuriste !

Pour éviter les files d'attente dans sa boutique amiénoise "Au jardin d'Ann'Iris", le jeune propriétaire installé depuis trois ans encourage ses clients à commander. Par téléphone ou par internet. Un dimanche de fête des mères traditionnel, le fleuriste accueille "cinq à sept clients" dans son commerce du boulevard des fédérés. Cette année, à cause du coronavirus, il ne pourra y en avoir que deux prévient Thomas Labarre qui veut aussi éviter de voir ses clients patienter sur le trottoir.

