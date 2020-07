Relance éco : une nouvelle base de canoë à Saint-Léon-sur-Vézère

Une première saison un peu particulière pour Canoë Family à Saint-Léon-sur-Vézère. Le gérant Hugo Dupré avait signé le bail juste avant le confinement. Il a pu accueillir les premiers clients, il y a tout juste un mois. "J'avais prévu d'ouvrir début juin de toute manière. Ça a juste changé le côté administratif qui a fait traîner les choses par rapport à l'eau et l'électricité."

"Tout va se jouer sur juillet et août"

Il tire un bilan plutôt positif de ce premier mois. "On a vu pas mal de gens du coin avec les premiers rayons de soleil. Et depuis une semaine, on attend un peu parler anglais ou néerlandais donc l'activité reprend", explique-t-il. Il reste néanmoins prudent sur la suite. "Tout va se jouer sur juillet/août. Je vais voir quelle va être la tendance dans les prochains jours."

Il espère néanmoins arriver à se démarquer de la concurrence avec une balade inédite sur le Vézère. "Une balade coup de cœur que je mets en avant. Elle fait 13 km et qui permet de voir les trois châteaux que l'on a en amont de Saint-Léon-sur-Vézère pour une arrivée sous le site de la Roque-Saint-Christophe" explique Hugo Dupré.

Le site Canoë Family est ouvert tous les jours de l'été dès 9h. La base se situe au centre du village.