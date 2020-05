Relance Eco : une nouvelle monnaie locale corse

C'est une initiative destinée à favoriser les circuits courts : la création d'une monnaie locale entièrement numérique. C'est la seule en France. Son nom : Corsicoin. Le projet remonte à deux ans, mais n'a abouti que récemment. C'est une application gratuite téléchargeable depuis une dizaine de jours, sur Android ou Apple.

185 commerçants ont déjà adopté corsicoin -

"Une fois l'appli téléchargée, explique Guillaume Figlie, promoteur du projet, vous créditez votre compte, via votre carte bancaire, un euro valant un corsicoin, et vous les dépensez auprès des commerçants adhérents. Des commerçants qui offrent pour la plupart des réductions". Une démarche gagnant-gagnant en faveur de l'économie locale. Dix jours après son lancement l'opération est, semble-t-il, sur les bons rails. Anne-Laure Simpere, créatrice de bijoux à Bastia, a été l'une des première à s'inscrire. "Cela apporte davantage de visibilité, dit-elle, comme les réseaux sociaux. J'ai encaissé mes premières commandes en corsicoin, même si ce n'est qu'un début". Et comme Anne Laure Simpère, 185 commerçants ont déjà adopté corsicoin, "4 ou 5 le font chaque jour pour plus de 3000 utilisateurs", assure Guillaume Figlie, plutôt confiant en l'avenir.