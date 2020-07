Relance éco : une usine de production de masques à Obernai

L'entreprise allemande Dräger installe un site de production de masques FFP2 et FFP3 à Obernai. Avec un investissement de plus de 22 millions d'euros, une cinquantaine d'emplois vont être créés. L'usine produira de 75 à 100 millions d'unités par an à partir d'octobre prochain.