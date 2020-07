La relance éco : "zéro feux" pour les artificiers de l'Yonne cette été

C'est la première fois qu'ils ne travaillent pas ou presque à la veille du 14 juillet : les artificiers icaunais se retrouvent au chômage forcé avec l'annulation des festivités dans la quasi totalité des communes, en raison de la crise sanitaire. Pour Alexandre Bertrand, gérant de La Billebaude à Auxerre, c'est une année blanche qui s'annonce. D'ordinaire, il organise plus d'une centaine de feux d'artifice à cette période dans le département.

Est-ce que votre entreprise peut survivre financièrement ?

"C'est une excellente question. _Dans le département, il restera trois ou quatre feux d'artifice_. On est entre 90 et 95% d'annulation. Le 14 juillet représente 80% de notre chiffre d'affaires, le reste étant étalé sur juin et août. Ce constat est le même au niveau national, on s'appelle les uns les autres. La question, c'est : qui va résister à un tel séisme économique ? Les derniers revenus importants de l'entreprise datent l'été dernier, les prochains seront à l'été 2021 si tout se passe bien. Il va falloir passer un an et demi sans rentrée d'argent."

Combien de personnes sont employées d'habitude au 14 juillet, et quel impact cette année ?

"On a trois salariés permanents. L'été, on embauche entre 100 et 120 personnes, il y a aussi les artificiers qui tirent les feux pour le compte de leurs communes. En tout, on est environ 250 artificiers à cette période. Cette année, tout le monde va regarder le feu d'artifice de Paris à la télévision ! Après, je vais mettre mon personnel au _chômage partiel_. On va voir avec le comptable comment on peut faire durer ça dans le temps."

Comment s'est organisée l'annulation des feux ?

"Le stockage pour les communes, en dehors des dépôts autorisés comme le nôtre, c'est quinze jours. Il y a des commandes qui partent quand même très tard. On les a préparé quand même à l'usine, on a fait ce choix car si la situation s'était débloquée, on se devait d'être prêts pour nos maires. _Au fur et à mesure que les annulations sont tombées, ces commandes sont en partie restées bloquées à l'usine_. Il y a déjà eu des frais : on prend des engagements dès septembre pour les feux de l'année suivante, il y a des achats en amont... L'an prochain, ça va être dur pour certains fournisseurs car on n'aura aucune commande à leur faire."