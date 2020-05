"La Relance Éco" : Les avocats s'attendent à de nouveaux cas juridiques post Covid-19

"Je suis surtout inquiet pour mes jeunes confrères. C'est pour ceux qui ont prêté serment il y a peu que cela va être difficile" assure d'emblée Me Julio Odetti, avocat au barreau de Châteauroux. En effet, si les avocats établis depuis plusieurs années ont une clientèle qui leur assure un revenu régulier, les plus jeunes tirent l'essentiel de leurs honoraires des comparutions immédiates et des gardes-à-vue. Or, depuis le début de l'année, entre les deux mois de grève, très suivis par les avocats de Châteauroux, mobilisés contre la réforme du système judiciaire, et les deux mois de confinement, l'activité du tribunal a été considérablement réduite. "C'est d'autant plus inquiétant que la troisième année d’exercice, les avocats doivent commencer à payer des charges qui sont calculées sur les deux premières années. Cela représente 35 à 40% du chiffre d'affaires" précise Me Odetti qui assure que le barreau national a prévu, au regard des circonstances exceptionnelles, une aide pour les avocats les plus en difficulté.

Une hausse des divorces en vue ?

Pendant le confinement, Me Odetti n'a pas cessé son activité. Mais il a constaté qu'il a été peu sollicité par ses clients qui avaient des dossiers en cours. En revanche, il a vu arriver de nouvelles affaires : "des licenciements, des impayés, des affaires de mœurs, de violences intrafamiliales..." liste t-il.

Il s'attend désormais à voir sur son bureau des dossiers liés au covid-19 et au confinement : "On peut par exemple voir des cas d'enfants qui n'ont pas été présentés au parent qui devait avoir une visite. Par exemple, la mère en a la garde, mais elle ne le confie pas au père pendant un week-end du confinement, parce qu'elle a peur pour l'enfant... Il y a des couples qui s'entendait bien, mais qui vont voir leur relation se crisper comme cela... et qui pourra reprocher à la mère son attitude ? Cela va être difficile...En même temps, le père est dans son droit..."

Et si, pour l'heure, il n'a pas encore été sollicité pour de nouvelles affaires de divorces, il confit que dans le cas de couples en cours de séparation qui ont dû, contraints et forcés, vivre le confinement ensemble, les relations se sont "un peu tendues". "Mais pour voir si le confinement a provoqué des divorces, il faut attendre. Peut être en septembre, octobre, on verra les premiers effets. En tout cas, ce sera plutôt, à mon avis, dans des couples où les choses étaient déjà compliquées. Ou bien dans le cas d'une addition de facteurs, avec un licenciement par exemple..."

Des questions de responsabilités juridiques

Autre cas auquel il s'attend à être confronté dans les mois qui viennent : les questions de responsabilité juridique. "Nous aurons certainement des cas d'élus qui seront poursuivis. Parce que l'Etat a dit qu'il confiait aux maires la responsabilité d'ouvrir les écoles. C'est donc vers eux que se tourneront par exemple des parents qui auraient, eux ou leurs enfants, contractés le covid-19. C'est très très difficile pour les maires... La situation économique de leur commune est catastrophique, ils ont des dizaines d'appels leur disant de rouvrir les écoles pour libérer les parents, pour que l'activité reprenne, et autant d'appels de parents disant "il faut que toutes les conditions sanitaires soient réunies parce qu'on ne veut pas finir en réanimation..." Franchement, je ne voudrais pas être à la place des juges qui devront trancher ces questions là."

Dans la même idée, l'avocat s'attend à être confronté à des cas de chefs d'entreprise, de directeur d'Ehpad, de patrons de bar ou de gérant de restaurant, poursuivis parce que leurs salariés, résidents ou clients auraient contractés le covid-19 et les accuseraient de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour garantir la sécurité sanitaire des sites.

L'Etat devant le tribunal ?

Me Odetti en est persuadé : l'Etat devra s'expliquer autour d'une question : le premier tour des municipales. "L'Etat devra expliquer pourquoi, le samedi soir, il a ordonné à tous les bars, aux crèches, aux écoles, aux universités de fermer mais qu'il n'y avait pas d'incompatibilité que les gens puissent se réunir pour aller voter. Les actions les plus nombreuses, à mon avis, seront celles-là. Parce que nous savons aujourd'hui que de nombreux assesseurs en France en sont morts".

En attendant de voir arriver ces nouveaux dossiers, Me Odetti a repris le chemin du tribunal de Châteauroux, masqué : il a plaidé pour la première fois ce 11 mai avec un masque sur le visage. Un pli à prendre à ce qu'il parait. Reste à savoir si le masque était d'hermine...