Relance : la CFDT de Moselle attend "des contreparties" aux aides accordées aux entreprises

Des chefs d'entreprises aux salariés, l'annonce du plan de relance économique du gouvernement est très attendue. Avant un déplacement dans les Vosges ce jeudi après-midi, le Premier ministre Jean Castex doit détailler la répartition de l'enveloppe de 100 milliards d'euros consacrés à la relance post-Covid. A la CFDT, Didier Juncker attend de ce plan qu'il intègre "la transition écologique et la réduction des inégalités, qu'elles soient femmes-hommes, sociales ou territoriales."

Pas sans contreparties

Le secrétaire général du syndicat en Moselle, invité de France Bleu Lorraine, appelle à la mise en place de "chèques relance" pour soutenir les ménages, et à conditionner les aides accordées aux entreprises en donnant plus de place au dialogue social avec par exemple "des droits de veto sur les choix stratégiques des entreprises."

Les entrepreneurs ont aussi une responsabilité dans la mise en oeuvre de ce plan

En cette rentrée incertaine en raison du contexte sanitaire, Didier Juncker dresse le constat d'une situation contrastée pour l'économie mosellane. "Des entreprises s'en sortent quand d'autres ont plus de mal. Nous commençons à avoir des retours sur le commerces et les services : se sont souvent de petites entreprises dont on ne parle pas beaucoup, mais la aussi, ça dégraisse."

Un ballon d'essai qui passe mal

Quand à la proposition avancée par l'ex-maire de Nancy et président du Parti Radical Laurent Hénart de supprimer cinq jours fériés pour les salariés, le syndicaliste y voit un "ballon d'essai" et ne cache pas sa surprise devant cette idée. "J'étais d'abord choqué. Mais de ce ce que je comprends ces jours fériés seraient remplacés par des congés, le salarié n'y perdrait rien et y gagnerait même peut-être en souplesse. Mais il faut se méfier parce que, comme le dimanche, ce sont des jours importants pour le lien social, le lien familial qui ont déjà été beaucoup touchés avec la covid. C'est un peu annoncé à la légère... "

La CFDT entend également rester vigilante sur deux autres dossier chauds, deux réformes auxquelles le gouvernement s'accroche malgré la réticence des partenaires sociaux : la réforme de l'assurance chômage d'abord. Repoussée à janvier certes, mais "c'est reculer pour mieux sauter" affirme Didider Juncker. "Depuis toujours on a dit que cette réforme était injuste." Même réserve sur la réforme des retraites que l'épidémie a stoppé. "Ce n'est pas le moment d'en discuter, même en fin d'année parce qu'on ne sera pas encore sortis de cette crise sanitaire, économique et sociale. "