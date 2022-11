Relations Occitanie-Japon : des échanges commerciaux multipliés par trois en cinq ans

Ce n'est pas un hasard si les "brave blossoms" ont choisi Ernest Wallon comme camp de base pour la Coupe du monde en 2023. Ce dimanche 20 novembre à Toulouse, le XV de France affronte les rugbymen du pays du soleil Levant. Et à partir de la semaine prochaine, entre le 25 novembre et le 2 décembre, la Région organise la première édition de la Semaine du Japon en Occitanie : des dizaines d’animations programmées dans tous nos départements sous le signe de l’amitié franco-japonaise, de la découverte et du développement économique. Plusieurs délégations japonaises sont attendues chez nous. L'occasion pour la Région de lancer de des petites graines en direction des autorités japonaises pour les années à venir. Le président de l'association Yujo (amitié en japonais), Bruno James était l'invité de la matinale de France Bleu et France 3 Occitanie.

Huitième partenaire de l'Occitanie à l'export

La région Occitanie aimerait que les Japonais soient capables de l'identifier au même titre que Paris, Bordeaux ou la Provence. Le Japon est le huitième partenaire commercial de l'Occitanie à l'export. La Région veut miser sur l'agroalimentaire en exportant des produits très identifiables comme les vins ou le foie gras. Trois grosses missions ont d'ailleurs été menées ces six dernières années pour que des délégations se déplacent l'une chez l'autre, notamment avec les régions de Kyoto et Nagoya.

Les échanges économiques entre l'Occitanie et le Japon ont été multipliés par trois ces cinq dernières années— Bruno James, président de l'association Yujo à la manœuvre de cette Semaine du Japon

Car l'autre gros enjeu, c'est de mettre en avant l'industrie aéronautique. Nagoya en particulier est un important bassin aéronautique au Japon avec des usines qui produisent des pièces en composite comme les ailes du Boeing 787. Pour l'instant, les principales compagnies aériennes japonaises ont choisi Boeing pour leur flotte. Mais rien n'est jamais gravé dans le marbre en matière commerciale. "Japan Air Lines a acheté plusieurs A350 il y a quelques années, Airbus commence à tisser sa toile au Japon", abonde Bruno James. Une délégation d'une vingtaine de représentants de la région de Nagoya est d'ailleurs attendue à Toulouse à la convention d'affaire aéronautique Aéromart qui commence dans deux semaines.

Il y a environ 400 ressortissants japonais qui vivent à Toulouse, 2.000 en Occitanie. Une trentaine d'entreprises nippones sont installées à Toulouse et Montpellier, elles font travailler 4.000 personnes dans l'aéronautique, l'agro-alimentaire et le médical.