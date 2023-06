Relocalisation des médicaments : une usine de Calais est concernée

Le permis de construire vient d'être validé. Sur son site, situé près de la rocade portuaire de Calais, Intéror va créer un cinquième atelier de fabrication, investir 22 millions d’euros et embaucher 30 personnes, d’ici 2025. Il s'agira de fabriquer des précurseurs de médicaments utilisés en anesthésie et en cardiologie.

Des pharmacies qui connaissent d‘importantes pénuries de médicaments et le Covid qui a montré notre très grande dépendance étrangère en matière de santé… Voilà qui semble motiver de nouveau l’Etat à encourager les relocalisations de médicaments sur notre territoire. Emmanuel Macron l’a annoncé, ce mardi, en visitant un site pharmaceutique en Ardèche. Parmi les annonces du Président de la République, celle du projet qui concerne Intéror, à Calais.

L'Europe plutôt que la Chine

"Le fait de donner de la visibilité avec ce bâtiment que nous allons construire et les capacités de production qui vont avec, ça rassure l'Etat français, et ça rassure aussi nos clients, explique Geoffroy Waroqueaux, le président d'Intéror, entreprise qu'il a racheté en 2020. La fabrication de tout ou partie en Chine est parfois compliquée pour des multinationales. L'Europe c'est 500 millions d'habitants, donc c'est important pour elles d'avoir des voies de fabrication en Europe."

Intéror est très éloignée de l'univers des grands acteurs de la chimie, comme Bayer ou Basf. Mais la Pme familiale fabrique des petits volumes de produits très spécifiques dont les géants pharmaceutiques ont besoin. Et c'est une fierté par les salariés du site calaisien, poursuit Geoffroy Waroqueaux : "Déjà, quand nous avons été lauréats "France relance" en 2021, j'ai senti un engouement important dans l'entreprise. Et là, avec cette nouvelle annonce, c'est une nouvelle étape pour l'entreprise. Cela donne de la perspective, ça donne du sens, ça donne de l'emploi sur les dix ans qui viennent. Et c'est une fierté pour nos salariés de participer à cette relocalisation".

Une dizaine de molécules, figurant sur la liste des 50 médicaments à produire en urgence en France, pourront ainsi être fabriquées par Intéror, à Calais. Mais, au total, les pénuries touchent plus de 800 références en pharmacies, avec des variations en fonction des saisons et des besoins. La relocalisation doit permettre de réduire ces pénuries.