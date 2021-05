Relocalisation : FashionCube va fabriquer des jeans dans la métropole lilloise

C'est une information France Bleu. FashionCube va produire des jeans à Neuville-en-Ferrain d'ici la fin de l'année. C'est une relocalisation pour l'entreprise, avec une usine qui respectera l'environnement. Elle emploiera à terme une centaine de la salariés et produira 410 000 jeans par an.

C'est une belle relocalisation industrielle pour FashionCube qui réunit six marques de textile de la galaxie Mulliez dont Grain de Malice, Jules, Pimkie, Bizbee et RougeGorge. D'ici la fin de l'année, elle fabriquera des jeans pour toutes ces marques sauf rouge-gorge spécialisée dans la lingerie à Neuville en Ferrain dans la métropole lilloise.

On parlait depuis un moment de cette relocalisation industrielle chez nous, sauf qu’il avait été question de faire des t-shirts. Finalement Fashion3 a opté pour les jeans, qu’on appelle aussi denim, car le processus industriel est plus automatisé et cela permet de rester accessible en prix pour du made in France.

L'entreprise emploie une soixantaine de salariés au démarrager mais elle vise à court terme une centaine de personnes. L'activité débutera au dernier trimestre de cette année. FashionCube produira 410.000 jeans par an en vitesse de croisière à partir de 2024.

C’est un investissement de 3,5 millions d’euros pour Fashion3 qui y sera locataire. Le tissu arrivera de l’extérieur, de l’étranger, mais aussi potentiellement de France. Chacune des marques aura ses propres produits et ses propres sources de tissus, qui au minimum contiendra 20% de fibres recyclées.

Une usine respectueuse de l’environnement

L'usine sera construite aux dernières normes environnementales avec récupération des eaux de pluie. Et cela concerne aussi le délavage des Jeans. La consommation d'eau sera 40 fois inférieure à ce qui se pratique habituellement.

Ces jeans seront mis en vente en magasin entre 40 et 60 euros. Le but de FashionCube est en fait de rendre le jean made in France un peu plus abordable.

En fabriquant ici, cela permet le juste à temps, donc de produire en fonction de la demande, puisqu’on peut être très réactif. Cela limite les invendus et les soldes, et donc l’empreinte environnementale.