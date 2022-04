Relocalisation, intéressement salarial : l'entreprise girondine Adam loin des "vices du monde capitaliste"

Située à Sainte-Hélène, sur la route de Lacanau, la manufacture Adam produit depuis 1880 des caisses en bois pour le monde des vins et des spiritueux. En 2009, son patron a décidé de relocaliser en Gironde une partie de la production qui était réalisée en Asie et en Europe de l'Est.

La première chose qui frappe en entrant chez Adam, c'est l'immense charpente en pin maritime des Landes qui coiffe les 9.000 mètres carrés de l'usine de Sainte-Hélène. Aucun autre bâtiment industriel en France n'offre un tel décor. A l'intérieur, 70 techniciens de scierie, ébénistes et menuisiers confectionnent des coffrets en bois haut-de-gamme pour bouteilles de vins et spiritueux. Régulièrement saluée par la presse économique, l'entreprise plus que centenaire fait figure de modèle pour son engagement social et environnemental.

La relocalisation en 2009, "le chemin inverse de 40 ans d'industrie"

"Dans les années 2000, poussés par nos donneurs d'ordres, les grands groupes internationaux et comme beaucoup d'industriels, on a délocalisé une partie de notre production, ce qui représentait 20% de notre chiffre d'affaires en Asie, puis en Roumanie", raconte Jean-Charles Rinn, l'actuel dirigeant d'Adam.

Installée à Sainte-Hélène, l'entreprise Adam emploie 70 salariés. © Radio France - Jules Brelaz

La crise de 2008 convainc le chef d'entreprise à effectuer un virage à 180 degrés en rachetant les parts de son associé et en fermant les antennes de Hong-Kong et d'Europe de l'Est. "En 2009, on a fait le pari d'arrêter toutes ces opérations outsourcing et notamment de ne plus produire qu'en Gironde", en limitant le rayon d'approvisionnement en bois à 400 kilomètres.

Proposition citoyenne parmi les plus plébiscitées de la consultation Ma France 2022, la relocalisation de l'industrie française "est une question de mode dans le cadre des élections présidentielle, relève Jean-Charles Rinn. La réalité du terrain me laisse circonspect parce qu'il faut une vraie volonté de l’ensemble des acteurs politiques et économiques pour mettre en œuvre de réelles politiques de réindustrialisation et de relocalisation des opérations."

Des participations pour les salariés mais pas de dividende pour le patron

"Je suis entrée par la petite porte, en tant qu'alternante, et en sept ans je suis devenue responsable des méthodes et du prototypage", explique Charlotte, 29 ans, l'une des 70 salariés d'Adam. Dans la manufacture de Sainte-Hélène, les employés sont associés à chacune des décisions de l'entreprise.

"Depuis leur rachat de l'entreprise, les dirigeants ne se versent aucun dividende, ce qui est suffisamment rare pour être mentionné" - Emmanuel Hauet, en charge de la responsabilité sociale et environnemental d'Adam

Labellisée entreprise du patrimoine vivant, Adam a reçu en 2015 le prix Etienne-Marcel récompensant l'entreprenariat responsable. Tous les profits sont réinjectés dans la société. "Quand les années sont bonnes, un technicien ou un opérateur peut s'attendre à toucher, un 13e mois qui est statutaire, mais peut-être aussi un 14e voire un 15e mois au titre de l'intéressement et de la participation", détaille Emmanuel Hauet, responsable du développement social.

Adam se démarque également par l'écart entre le plus bas salaire de l'entreprise et le plus élevé. "Certains candidats à la présidentielle voudraient limiter cet écart à 20. Ici, le rapport est de 1 à 3. Les cadres perçoivent des salaires qui ne sont jamais supérieurs à trois fois la rémunération la plus basse de la PME."

Les dirigeants veulent transmettre l'entreprise à leurs salariés

L'autre particularité d'Adam réside dans la volonté de ses dirigeants de donner l'entreprise à leurs employés. La loi française ne favorise pas la transmission gratuite d'une PME dans la mesure où ce schéma prive l'Etat des impôts sur les plus-values de cession. "Il faut passer par une cession financiarisée du capital et donc lever de la dette", regrette Jean-Charles Rinn.

Transmettre pour "préserver l'entreprise d'un certain nombre de vices du monde capitaliste" - Jean-Charles Rinn

"La seule façon de le faire gratuitement est de passer par un outil appelé le fond de dotation actionnaire. D’ici la fin du mois de juin, on va apporter 25% du capital de l’entreprise dans un fond en création, on appelle cela de la dépossession capitalistique."

Le couple de dirigeants souhaitent "renverser le modèle économique actuel" pour tendre vers "une économie au service des femmes et des hommes qui la composent".