Relocalisation, production plus vertueuse : à Mer, l'entreprise Centre Bedding poursuit sa mue

Derrière sa machine à coudre, Lise fait preuve d'une grande minutie. C'est l'un des nouveaux visages de Centre Bedding. Comme elle, trois autres femmes ont été formées et recrutées par l'entreprise pour devenir couturières : "Je n'y connaissais absolument rien auparavant, explique cette ancienne employée dans la vente*. Mais je venais d'emménager ici, l'opportunité était belle. Et mon nouvel emploi me plaît beaucoup !*" Désormais, Lise est l'un des rouages de la chaîne de production. Dans cette usine installée à Mer, près de 25 000 matelas sont confectionnés chaque année pour les marques Tréca et Simmons.

Ce savoir-faire concernant la couture a fait son retour sur le site après un choix de la direction : celui de changer radicalement la méthode de fabrication. Plus de produits chimiques importés (la mousse, la colle pour souder le matelas etc...), place désormais à la laine, au coton, aux tissus naturels. "Nous avons rajouté des étapes de confection, tout le collage a été remplacé par de la couture" détaille Juliette Rivière, ingénieure à Centre Bedding. Une production plus vertueuse donc, pour limiter l'empreinte carbone liée à l'activité de l'usine.

"Nous misons sur la durabilité de nos produits. C'est un investissement à long terme" - Eric Tournier, directeur du site

La qualité des matériaux utilisés est meilleure. Il faut aussi souligner qu'ils viennent de moins loin également. C'est l'enjeu de la stratégie de Centre Bedding : produire mieux, en produisant localement. D'où la volonté de relocaliser certaines activités qui avaient quitté le territoire. Jusqu'à présent, la fabrication des ressorts présents dans les matelas se fait en Croatie. Elle reviendra sur le site de Mer en 2024. "Cela s'accompagnera de nouvelles embauches au sein de l'usine", précise Eric Tournier, le directeur du site qui compte une centaine d'employés. Ces derniers mois, Centre Bedding a également investi dans de nouvelles machines pour alléger la pénibilité des salariés, en limitant certains trajets entre les ateliers ou encore en évitant le port de certains charges.