Sud-Manche: 202 salariés de Remade vont être licenciés

Poilley, France

Les salariés de Remade se sont réunis ce jeudi 16 janvier 2020 dans leur entreprise de Poilley dans le sud-Manche et ont appris dans l'après-midi qui était licencié et qui était gardé. L'entreprise de reconditionnement de smartphones licencie plus de 202 salariés sur les 318 encore présents dans l'entreprise. Le tribunal de commerce de Rouen a accepté l'offre de reprise de la société britannique Forth Wave technology qui veut relancer l'activité avec 116 salariés.

Concrètement, dès ce jeudi après-midi, les salariés ont fait la queue dans la cafétéria pour savoir quel était leur sort. "Vous donnez votre nom et on vous dit que c'est fini, merci, au revoir. Perdre son emploi, comme ça, c'est horrible", soupire Sarah. "On a vraiment l'impression d'aller à l'abattoir, d'être seulement un numéro", ajoute Magali. D'autres sont "en ballotage" : c'est l'expression de Muriel : "il faut que j'attende de savoir dans mon service qui sera gardé, c'est pas humain". " C'est comme si c'était un tirage au sort" renchérit Marie "écoeurée".

Licenciement ou non ? Certains salariés étaient fixés sur leur sort dès ce jeudi. Copier

De nombreux salariés de Remade ont été fixés sur leur sort dès ce jeudi 16 janvier. © Radio France - Lucie THUILLET

Les salariés veulent être indemnisés

Vu le peu d'ancienneté, les salariés devraient toucher des primes de licenciements de 300 à 700 euros en moyenne. Ils réclament donc aux trois anciens actionnaires - Mathieu Millet, IDinvest et LGT - de verser 3 millions d'euros pour financer des indemnisations plus conséquentes. Le CSE leur a laissé jusqu'à lundi soir et menace de bloquer "par tous les moyens juridiques ou non" la cession de l'entreprise à la société britannique, au risque de la faire capoter.. Is ont d'ailleurs mis sous clé tout le stock de smartphones.