Remboursement de crédits : La Corse, parmi les meilleures élèves de France

En tout, 523 dossiers de surendettement ont été déposés en 2022, à quasi égalité entre la Haute-Corse et la Corse-du-Sud. Un chiffre en baisse d'1,7% par rapport à l'année précédente. Rapporté à la population, celui-ci est bien inférieur aux chiffres du continent, les crédits sont donc mieux remboursés dans l’île. Et ce, malgré un taux de pauvreté bien plus élevé.

"Le surendettement cela ne relève pas uniquement de la pauvreté"

"Un paradoxe" reconnaît Jean-Luc Chaussivert, directeur régional de la Banque de France, invité de la chronique La Nouvelle Eco sur France Bleu RCFM ce mardi . "Le surendettement cela ne relève pas uniquement de la pauvreté. C'est ne pas faire face avec ses revenus à ses charges. Cela peut bien sûr toucher celles et ceux qui ont de faibles ressources, c’est plus difficile pour eux de faire face à leurs charges. Mais c'est faire un raccourci".

Dans les dossiers reçus par la Banque de France c'est souvent la solitude qui revient. Les femmes figurent en plus grande proportion dans les personnes surendettées (56%). Alors qu'elles ne représentent que 52% de la démographie en Corse.

La Banque de France rappelle qu'il faut se manifester le plus vite possible en cas de difficulté face à un crédit. Un numéro unique et gratuit existe : le 3414.