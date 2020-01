Remboursement des abonnements SNCF pour cause de grève : des précisions attendues mercredi

Orléans, France

"On a demandé à la SNCF de faire simple, au plus simple, pour ces remboursements" explique Philippe Fournié, le vice-président de la région Centre Val de Loire en charge des transports. Il se réjouit que la SNCF ait répondu favorablement à la demande que lui avaient formulée toutes les régions, de rembourser les abonnés pénalisés par la grève contre la réforme des retraites, au mois de décembre.

Pas de prélèvement en février pour les abonnements annuels

Mais pour le moment, les modalités de remboursement ne sont pas encore précisées, "elles le seront dans le détail ce mercredi 15 janvier", explique la SNCF. Philippe Fournié assure, lui, que la SNCF a pris l'engagement de ne pas prélever le mois de février, pour les usagers qui ont un abonnement à l'année. "Pour les abonnements mensuels ou hebdomadaires, c'est encore en cours" dit-il.

Je suis allé au guichet samedi à la gare

Mais certains usagers s'inquiètent déjà de ce qui se profile, et craignent de la paperasse supplémentaire. A l'image de Nicolas, un usager régulier de la ligne Orléans-Paris. "Moi j'ai un abonnement mensuel, et l'an dernier, au moment de la grève contre la réforme de la SNCF, j'ai pu être remboursé simplement en recréditant ma carte bleue".

S'il faut des papiers et des justificatifs, ça prendra du temps et de l'énergie

Nicolas s'est donc rendu ce samedi à la gare d'Orléans, pour obtenir son remboursement, après avoir entendu l'information. Mais au guichet, on lui a répondu que ça ne serait pas aussi simple que la dernière fois : "la dame m'a dit que ça se ferait par internet, sur le site TER, et pas avant le 20 janvier".

Cette date du 20 janvier et ces modalités ne sont pas confirmées par la région et la SNCF, pour le moment. "Mais s on doit fournir tous les documents, ça risque de prendre du temps et de l'énergie" s'inquiète Nicolas. Même inquiétude du côté de Bruno Fiquet, mais pour d'autres raisons.

Quel geste commercial pour les non-abonnés ?

Lui n'est pas abonné, il fait simplement trois allers-retours par semaine entre Orléans et Paris, et il a acheté 200 euros une carte Rémi Liberté, une carte de la région Centre Val de Loire qui lui permet de bénéficier de 50% de réduction sur chaque trajet.

Bruno Fiquet craint de ne pas être remboursé. "Et pourtant je subis les mêmes désagréments à cause de cette grève, je dois me lever plus tôt le matin, les trains sont bondés. Mais quand on n'est pas abonnés, on n'a pas les mêmes avantages dans ces cas-là".