Remboursement des consultations psy : "Une bonne chose...en un sens" estime une psychiatre iséroise

Promises de longue date par Emmanuel Macron, les Assises de la santé mentale se terminent aujourd'hui. Le chef de l'Etat devrait y annoncer le remboursement des séances de psy. Mais tous les professionnels ne sont pas enthousiastes. Notre invitée ce mardi, la pédopsychiatre Anne Enot, est mitigée.

Les psychologues sont dans la rue ce mardi 28 septembre. Ils estiment ne pas avoir les moyens suffisants pour faire leur travail et accompagner les patients, nombreux depuis la crise sanitaire. Cette mobilisation survient alors qu'Emmanuel Macron doit annoncer plusieurs mesures pour le secteur à l'issue des Assises de la santé mentale. Le chef de l'Etat pourrait annoncer le remboursement des séances de psy. Mais tous les professionnels n'y sont pas favorable. Notre invitée ce mardi, Anne Enot, pédopsychiatre au centre médico-psychologique pour enfants de Tullins et Rives, est mitigée.

Vous êtes en grève aujourd'hui. En février dernier, vous aviez écrit une tribune dans Libération pour dénoncer le manque de moyens dans la psychiatrie. Est ce que depuis, les choses ont évolué ?

Les choses ont très peu évolué. Aujourd'hui, je suis en grève parce que je suis très inquiète pour le monde de demain, compte tenu du mauvais sort qu'on fait aux enfants. Notre directrice du CMP s'est débrouillée pour créer, à moyens constants, une plate forme de diagnostic d'autisme pour les jeunes enfants. Cela nous permet de dépister et de soigner quatre enfants pour un an. Mais ces enfants seront autistes toute leur vie. Et puis nous avons 100 demandes par an et par CMP. Donc aider 4 enfants c'est bien, tant mieux pour ces petits enfants. Mais c'est très, très peu au regard des demandes qui augmentent.

Les Assises de la santé mentale ont lieu depuis hier et se terminent ce soir. Emmanuel Macron pourrait y annoncer le remboursement des consultations chez le psy. Est ce que c'est une bonne chose, d'après vous ?

Oui, je pense que c'est une bonne chose en un sens. Mais si le remboursement n'est que de 22 euros (ndlr : le montant de prise en charge envisagé par la Sécurité sociale), c'est très peu. C'est pratiquement le même prix qu'un médecin généraliste. Et puis combien de temps va durer la prise en charge ? Est ce indéfini ? Et puis enfin, soigner les enfants, c'est quelque chose de très complexe. C'est un défi que nous surmontons chaque jour au CMP, avec une équipe pluridisciplinaire où il y a des psychomotriciens, des psychologues, des orthophonistes, des infirmiers, des assistants sociaux... Soigner des enfants, en libéral, tout seul dans son coin, ça me paraît compliqué. Ça va être un défi qui va être difficile à surmonter.

Est-ce qu'il y a selon vous un avant et un après-crise sanitaire dans la prise en charge psychologique ? Il y a eu beaucoup plus de demandes ?

Oui, mais ce sont surtout les parents qui sont désorientés et qui ne savent plus comment s'y prendre avec leurs enfants. Effectivement, il y a de plus en plus de deux demandes. Ça n'a pas arrangé la situation qui était déjà gravissime avant la crise.

Est ce que en Isère, la situation est pire qu'ailleurs ? Il manque combien de personnels ?

On a 25 postes de psychiatres qui sont vacants au centre hospitalier de Sainte-Egrève. Et puis là, on vient d'apprendre récemment qu'il y a plus de 70 postes de psychiatres qui n'ont pas été pourvus en France, après le choix des internes qui ont réussi médecine. Donc, en valeur absolue, c'est la spécialité qui est la moins choisie.

Il y a tout de même des choses qui ont été faites ces derniers mois. On a entendu dans les journaux certains étudiants qui avaient bénéficié du chèque psy. Trois séances de 45 minutes. Qu'est ce que vous pensez de cette mesure ?

Moi, je pense que les forfaits, c'est extrêmement dangereux. La personne s'appuie sur un soignant, et puis quand les séances sont terminées, c'est le vide. J'ai cette situation chez une patiente qui avait été violée et qui a eu un forfait de cinq séances. Elle a fait une tentative de suicide tout de suite après l'arrêt de ses 5 séances, elle m'a dit "je me suis sentie abandonnée". Elle s'est retrouvée à l'hôpital, aux urgences. Donc, suite à ça, je l'ai reçue et c'est un travail de longue haleine. Se remettre d'un viol, vous imaginez ? Ça ne va pas prendre cinq séances. Ça fait bientôt un an qu'on est en route et le travail continue pour se reconstruire après un viol. Il faut plusieurs années.

En février dernier, dans Libération, vous parliez d'attaquer l'Etat en justice pour ce manque de moyens chronique et cette souffrance. Vous êtes en grève aujourd'hui. Est ce que ça avance ce dossier là ?

Moi, j'ai l'impression que ça n'avance pas du tout. Ça n'est pas du tout entendu. Nous n'avons pas de moyens, alors que dans les CMP, nous prodiguons des soins extraordinaires, tout à fait innovants. On fait du cousu-main à chaque fois, pour chaque situation. On va du bébé à risque d'autisme à l'adolescent suicidaire, à l'enfant maltraité placé par l'aide sociale à l'enfance, les troubles envahissants du développement, les psychoses, les crises psychotiques, l'enfant en crise, c'est quelque chose qu'on sait soigner. Et il nous faut plus de moyen