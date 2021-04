Ouverture ce jeudi de la plateforme pour le remboursement du forfait Imagine R Etudiant

Voté en conseil d'administration la semaine dernière, c'est désormais officiel. Île-de-France Mobilités a décidé de dédommager de 85 euros les 500 000 détenteurs d'un forfait Imagine R Etudiant. La plate-forme de remboursement ouvrira ce jeudi 22 avril.

"Ces derniers mois, les déplacements des étudiants ont été fortement réduits en Île-de-France", communique Île-de-France Mobilités. Entre confinements, cours en distanciel et couvre-feu, les étudiants vivent depuis plus d'un an maintenant une situation inédite.

Qui est concerné ?

Cette mesure concerne tous les détenteurs d'un forfait Imagine R Etudiant, ayant souscrit leur abonnement pour l'année 2020-2021 ou 2019-2020 si le forfait était actif en novembre ou décembre 2020. Mais attention, les lycéens ne sont pas concernés.

Le forfait Imagine R Etudiant est un abonnement annuel, qui ne peut être suspendu, à la différence du passe Navigo. C'est donc "un geste commercial", précise Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau et membre du conseil d'administration d’Île-de-France Mobilités, en charge des nouvelles mobilités au conseil régional. Et aussi "un coup de pouce" en faveur des moins de 26 ans qui n'ont pas pu utiliser leur carte de transport ces derniers mois. Ces 85 euros correspondent à trois mois d'utilisation du forfait et à l'équivalent du temps passé en confinement strict.

Pour bénéficier de ce dédommagement, il suffira de se rendre sur la plate-forme dédiée Mondedommagementimaginer.fr et d'entrer son numéro de passe Imagine R Etudiant. La somme sera automatiquement créditée sur le compte bancaire associé à l'abonnement.

Vous pourrez effectuer cette démarche du 22 avril au 21 juin à 23h59.