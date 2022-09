Remise carburant : "C'est Noël avant l'heure ! " s'enthousiasment les Limougeauds à la pompe

Depuis 7h30 ce jeudi matin, il faut faire la queue dans beaucoup stations-service de Limoges pour profiter de la ristourne de 30 centimes du gouvernement. La voiture de Julie n'a pas bougé depuis 15 minutes. Dès qu’elle a appris la nouvelle au journal télévisé, elle s’est empressée de venir à la station-essence la plus proche. "Je suis sur ma réserve, donc ça tombe bien" se réjouit-elle. "Avec ce plein, j'en aurai pour un bon mois, et ça arrangera mes finances" conclut Julie, enceinte de plusieurs mois.

Farid aussi a sauté sur l'occasion : ce plombier-chauffagiste est fortement impacté par la hausse du prix de l'essence depuis quelques mois. Avec cette ristourne du gouvernement, il espère réduire ses coûts et se permettre de nouvelles interventions. "C'est Noel avant l'heure" s'amuse-t-il.

Avec la ristourne, on reprend la voiture

Sarah attend patiemment son tour. C'est complètement par hasard, en passant devant la station service de Limoges Saint-Lazare, qu'elle a remarquée la réduction du prix du carburant. L'éducatrice a tout calculé : "Il y a quelques semaines, pour faire mon plein, je mettais presque 110 euros, alors que là, j'atteins à peine les 70 euros".

J'ai l'impression de revenir cinq ans en arrière

"C'est quand même un prix assez extraordinaire. J'ai l'impression de revenir cinq ans en arrière, au tout début, quand je mettais mon premier plein d'essence" s'enthousiasme t-elle. Entre temps, avec l'augmentation du prix de l'essence, l'éducatrice s'est adaptée : "C'est vrai que j'utilise très peu ma voiture. J'ai acheté une trottinette".

Faire le plein pour la voiture, la moto et la tondeuse

A l'approche de l'hiver, Sarah espère reprendre plus régulièrement la voiture grâce à la ristourne du gouvernement, qui devrait durer jusqu'au 31 octobre, avant de baisser à 10 centimes pour novembre et décembre.

Ça va faire du bien au porte-monnaie

Alexandre, de son côté, n'est pas venu seulement pour faire le plein de sa voiture, mais aussi celui de sa moto et de sa tondeuse. Dans le coffre du véhicule : 5 bidons de 5 litres pour la moto et 2 bidons pour la tondeuse. "Pour la moto, un plein de 25 litres me coûtait 50 euros : avec la réduction, j'en suis à 40 euros. Ça va faire du bien au porte-monnaie" explique le jeune homme.