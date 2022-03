Remise sur le carburant : une station-service près d'Ernée, en Mayenne, ne pourra pas l'appliquer vendredi

Le prix du carburant ne va pas passer en dessous des deux euros le litre dans toutes les stations-service de Mayenne, ce vendredi. Le gouvernement a promis une remise de 18 centimes par litre sur les prix dès le 1er avril. Face à l'inflation engendrée par la guerre en Ukraine, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé à la mi-mars cette remise à la pompe qui se fait directement chez les grossistes et fournisseurs de carburant. Ensuite, c'est aux stations-service de la répercuter sur leurs tarifs. Pour autant, toutes ne pourront pas appliquer cette remise car certaines n'ont pas encore fait livrer de carburant dans leurs stocks et parmi elles les stations qui se trouvent en zone rurale.

Une station sur cinq ne l'appliquera pas

"Seules les grosses stations qui renouvellent leurs stocks quasi quotidiennement pourront appliquer la baisse tarifaire dès le 1er avril. Les autres, qui réapprovisionnent leurs cuves toutes les deux ou trois semaines, devront attendre plusieurs jours", d'après Frédéric Pain, délégué général de la Fédération française des combustibles. Selon lui, une station sur cinq ne sera pas en mesure de s'aligner sur ces prix. En Mayenne, celle de Montaudin, près d'Ernée, affichera toujours des tarifs élevés ce vendredi.

En cause, des stocks de carburant qui ne se vident pas. "J'ai mis trois semaines à écouler une commande alors que normalement je les écoule chaque semaine. Notre grossiste avait insisté pour que l'on fasse de belles commandes car il y avait un risque fort de pénurie et j'ai mis du temps à tout vendre", regrette Gwenaëlle Lévêque, gérante de cette station-service à Montaudin. Tant qu'elle n'a pas écoulé ses réserves, elle ne fait pas de ravitaillement et donc elle ne peut pas bénéficier des tarifs actualisés avec la remise.

C'est le serpent qui se mord la queue. Cette Mayennaise est contrainte de vendre son essence au prix fort... pour bénéficier des tarifs au rabais : "Si je vends à 15 centimes de moins cette semaine, ce sera de la vente à perte." Elle peste aussi contre les comparateurs : "Les applications qui permettent de comparer les prix du carburant sont compliquées à gérer. Ça change quotidiennement. Si le lundi le prix est fort, on est coincé toute la semaine." Gwenaëlle Lévêque songe à se faire livrer en début de semaine prochaine pour bénéficier de la ristourne sur les prix à la pompe.